شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "صباحك معطر".. olfactory منبه ذكى يوقظك على رائحة عطرك المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذى ينتظر العالم الكثير منه، كشفت شركة Maison Berger عن نسخة جديدة من منبه Sensorwake والذى يحمل اسم Olfactory، حيث يتميز هذا المنبه الجديد بقدرته على نشر روائح تساعد المستخدم على النوم والاستيقاظ، حيث إن المنبه الجديد مزود بأجهزة استشعار متعددة لنشر الرائحة صباحًا ومساء، إذ يستخدم الرش الجاف لنشر الرائحة فى غرفة المستخدم لمدة 30 يوم على التوالي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكانت شركة Maison Berger الفرنسية، قد سبق وأن استحوذت على الشركة المصنعة لمنبه Sensorwake العام الماضى، والذى يستخدم الرائحة لإيقاظ المستخدمين بدلا من الصوت، لتقوم الآن الشركة بإطلاق المنبه تحت اسم جديد خاص بها، كما قامت الشركة أيضا بتصنيع العطور المستخدمة فى المنبه، والتى تشمل Dream لنوم هادئ وEnergy للإيقاظ فى الصباح.

وبحسب التقرير سيتم وضع الكبسولة التى تضم الرائحة فى الجزء العلوى من الجهاز، كما توجد شريحة خاصة تعرف بـRFID تراقب عدد المرات التى تم خلالها استخدام الكبسولات، والتى تصل حتى 30 مرة، لكن حتى الآن لا توجد أى معلومات عن تكلفة تغيير كبسولات الرائحة شهريا، لكن فى نفس الوقت، فإن سعر الجهاز نفسه يبلغ حوالى 100 دولار، ومن المنتظر طرحه لكافة المستخدمين فى الأسواق بحلول سبتمبر المقبل.

يذكر أن CES هو معرض تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك، فى الفترة من 7 إلى 10 يناير 2020 بمدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حدث عالمى يجمع العناصر الرائدة فى مجال تقنيات المستهلك ويخدم كمنصة تجمع المبتكرين وتعرض أحدث التقنيات وتقدم ابتكارات الجيل القادم إلى الأسواق وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر مشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالمعرض العالمى.

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و تشارك مصر ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، و تأتى المشاركة المصرية بجناح رسمى ترعاه الهيئة تحت شعار Time For Egypt وبالشراكة الاستراتيجية مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى .