شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن Wi-Fi 6E خلال فعاليات CES 2020.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحالف Wi-Fi الرسمي عن Wi-Fi 6E الجديد، الذى يختلف عن Wi-Fi 6 الأصلي وذلك خلال فعاليات معرض CES 2020، حيث يتيح Wi-Fi 6E للمستخدمين إمكانية الوصول إلى Wi-Fi بسرعة 6 جيجاهرتز، مع ملاحظة أن الأجهزة الموجودة الآن المزودة بمعيار Wi-Fi 6 يمكنها الوصول إلى سرعة تشغيل 5 جيجا هرتز فقط، الأمر الذى دفع تحالف Wi-Fi لتقديم Wi-Fi 6E.

وبحسب موقع slashgear الأمريكى، فإن الفارق بين Wi-Fi 6E وWi-Fi 6 هو أن Wi-Fi 6E يمكنه الوصول إلى جميع المميزات الممنوحة للأجهزة المزودة بمعيار Wi-Fi 6، وبالإضافة لإمكانية الوصول للتشغيل بسرعة 6 جيجا هرتز، والذي يوضح تحالف Wi-Fi بأنه جزء مهم من المدى غير المرخص الذي قد يتيحه المنظمين في جميع أنحاء العالم قريبًا.

وبحسب التقرير، فكان معيار Wi-Fi 5 يعرف باسم 802.11ac، في حين كان Wi-Fi 6 يعرف باسم 802.11ax، والذى تم الكشف عنه في سبتمبر 2019، كما يمكن لمعيار Wi-Fi 5 الوصول إلى سرعة 5 جيجا هرتز، بينما Wi-Fi 6 يمكنه الوصول إلى 2.5 و5 جيجا هرتز، بينما يبلغ الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات في Wi-Fi 5 هو 3.5 جيجابت في الثانية، بينما يصل معدل نقل البيانات في Wi-Fi 6 إلى 9.6 جيجابت في ثانية.

لكن هذه المعايير مختلفة تماما عن تقنية 5G، لكنها ستكون مكملة لسوق الإنترنت في المستقبل، وبمجرد أن يبدأ استخدام تقنية 5G في جميع أنحاء العالم ستظهر تطبيقات وشبكات تعتمد على سرعة بيانات 5G، وهو ما جعل تحالف Wi-Fi يقدم معيار Wi-Fi 6E للتأكد من أن الـ Wi-Fi متوافق مع تقنية 5G استعدادًا لتلبية الطلب ومدى 6 جيجاهرتز.

