شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ناشئة تطور تقنية جديدة للشحن عبر موجات الراديو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Guru الناشئة تقنية جديدة للشحن اللاسلكى تعتمد على استخدام موجات الراديو لنقل الطاقة بكفاءة أعلى وسعر أقل، حيث تعتمد تقنية Guru لنقل الطاقة بموجات الراديو ذات التردد المرتفع، بشكل خاص موجات المليمتر (mmWave) التى تدعم الآن تقنية شبكات 5G فى الولايات المتحدة، وقد كشفت الشركة عن تقنية الشحن اللاسلكى الجديدة خلال فعاليات CES2020، استعدادا لتطوير تقنية الشحن اللاسلكى التى ترتكز على نقل الطاقة بموجات الراديو بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية.

وقدمت الشركة ثلاثة نماذج لأجهزة تدعم تقنية الشحن اللاسلكى الجديدة، حيث تشمل النماذج نظاما مكتبيا للشحن اللاسلكى، ونموذج بحجم أكبر يدعم الشحن اللاسلكى فى نطاق أكبر، مع نظام ثالث يدعم التنقل ويحاكى روبوت Roomba الذى يدعم شحن الأدوات الذكية مثل الكاميرات والمستشعرات التى تعتمد على الاتصال عبر الإنترنت، وذلك بعد أن سبق وظهرت العديد من المحاولات السابقة والأجهزة التى يمكنها شحن أجهزتك من بعيد.

وكشف " Florian Bohn" مؤسس الشركة، أن التقنية الجديدة تعتمد على موجات mmWave وتصميم جديد لإرسال الطاقة بطريقة آمنة وأكثر فعالية، مؤكدا أن تقنية الشركة تختلف عن محاولات سابقة من شركات أخرى فى اثنين من المميزات الرئيسية هما استخدام موجات mmWave، حيث تتيح موجات الراديو المرتفعة دقة أعلى فى نقل الطاقة، ليدعم نظام شحن Guru تحديد الأجهزة التى تحتاج إلى الشحن ومن ثم إرسال حزمة من الطاقة بالموجات ذات التردد العالي.

وكشف أيضا عن وجود ميزة تعرف بـ Smart RF Lensing فى تقنية الشحن التى تدعم تحديد وتوجيه الطاقة التى يتم إرسالها، مع تحديد عدد حزم الطاقة التى يتم إرسالها، مما يدعم شحن الأجهزة الصغيرة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية بكفاءة.