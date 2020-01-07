شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليس الأيفون أو الأيباد.. تعرف على منتج أبل الأكثر طلبا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ سنوات قليلة، كان يقف المستخدمون فى طوابير طويلة لساعات لشراء منتجات أبل الأكثر شهرة، وقد كان هذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة للأيفون، لكن الآن الأمور مختلفة لأن هناك منصات متعددة يمكن الشراء منها وستجد كل منتجات أبل متاحة بسهولة عبرها، ما عدا منتج واحد، ألا وهو سماعات AirPods Pro اللاسلكية من أبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، تشير التقارير إلى أن كل من الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا تشهد نقصًا فى سماعات AirPods Pro بسبب الطلب "المجنون" عليها، وإذا تم التصديق على تقارير متعددة من العديد من الدول، فإن AirPods لديها قوائم انتظار حتى فبراير المقبل.

لذلك فإن المستخدمين الذين قد يطلبون سماعات AirPods Pro من موقع أبل، فمن المحتمل ألا يحصلوا عليها قبل فبراير، فيما يذكر تقرير صادر عن CultofMac أنه منذ إطلاق هذه السماعات فى نهاية شهر أكتوبر، كان من الصعب على الناس الحصول على أى سماعة AirPods Pro.

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وأشار التقرير إلى أن العديد من مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، تدرج هذه السماعات اللاسلكية الذكية كأنها منتجات غير متاحة فى الوقت الراهن، كما أن بعض هذه المواقع وضعت تعليق تقول: "إننا لا نعرف متى أو ما إذا كان هذا العنصر سيعود فى المخزن".

و فى الولايات المتحدة، تبيع أمازون أجهزة AirPods ولكنها غير متوفرة مؤقتًا، وهذا هو الحال مع تجار التجزئة مثل Target و BestBuy وغيرهم فى عدد مختلف من دول العالم، بينما يشير تقرير CultofMac أيضًا إلى أنه لا يمكن للمشترين المهتمين الحصول على سماعات AirPods Pro الوصول إليها حتى بداية فبراير.

بينما يقول موقع أبل فى ألمانيا أيضًا أن أقرب تاريخ يمكن أن يحصل فيه على سماعة AirPods Pro هو 4 فبراير، وحتى فى أستراليا ، يبلغ الحد الأدنى لوقت الشحن المتوقع حوالى 4 أسابيع، ومع ذلك ، يجب القول أنه إذا كنت محظوظًا ، فقد يكون لدى بائع تجزئة أو اثنين - أو حتى متجر أبل - ذلك ولكن فرصه ضئيلة.