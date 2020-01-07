تكنولوجيا: AMD تستعد لإطلاق Threadripper بعدد 64 من الأنوية في 7 من فبراير #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة AMD خلال فعاليات مؤتمر CES اليوم على أن وحدة المعالجة Threadripper 3990X بعدد 64 من الأنوية، تنطلق للبيع في 7 من شهر فبراير المقبل بسعر 3990 دولار.

أشارت شركة AMD إلى أن Threadripper 3990X تعد أسرع وحدة معالجة في العالم، حيث تأتي بآداء أسرع عدد من المرات مقارنة بمعالج إنتل Core i9-9900KS وفقاً للإختبارات التي مرت بها وحدة المعالجة.

وتدعم رقاقة Threadripper 3990X آداء أعلى بشكل خاص في المهام التي تعتمد على الأنوية المتعددة، والتي تحقق الإستفادة من أنوية الرقاقة 64، بينما تأتي الرقاقة بسرعة رئيسية 2.9GHz، ومع boost تصل إلى 4.3GHz، لذا ستكون رقاقة Threadripper الأفضل في المهام المتعددة.

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من جانب أخر في حالة إستخدام رقاقة Threadripper 3990X في تطبيق يرتكز على إستخدام بعض من أنوية الرقاقة، أو يعتمد بشكل أكبر على كرت الشاشة، فإن رقاقة 3990X لن تأتي بأعلى آداء بين الرقاقات المنافسة في الأسواق.

يذكر أن شركة إنتل تحاول منافسة إصدارات AMD التي تدعم آداء أفضل في workstation، نتيجة للصعوبات التي تواجهها شركة إنتل لتطوير رقاقة بكثافة أعلى من 14 نانومتر، إلا أن معالجات Xeons بعدد 24 من الأنوية مازالت تتصدر الكثير من التطبيقات الإحترافية حتى الآن.

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