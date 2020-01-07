تكنولوجيا: 100$ فقط تكلفة سماعات رأس Jabra الجديدة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Jabra عن توجهها الجديد والمتمثل في سماعاتها الجديدة Jabra Elite 45h والتي تم إزاحة الستار عنها ضمن فعليات حدث CES، وهي سماعات الرأس اللاسلكية والتي ستصدر مع عمر بطارية يصل إلى 40 ساعة، كما أنها تدعم ميزة الشحن السريع والتي تمنح مع 15 دقيقة من الشحن ما يقرب من 8 ساعات من العمل.

كما تأتي أيضاً مع أثنين من الميكروفونات المدمجة لحجب الضوضاء الخارجية عند إجراء المكالمات، هذا بالإضافة إلى توفر الدعم للمساعدين الصوتيين بما في ذلك Alexa و Siri و Google Assistant ، كماتعد سماعات الأذن الجديدة أول طراز يعمل مع وظيفة Jabra MySound الجديد في تطبيق Jabra Sound+.

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أما على جانب التكلفة ستبلغ تكلفة Elite 45h نحو 99$ وستصبح متاحة أعتباراً من فبراير عبر كل من Amazon و Best Buy و Jabra.com.

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