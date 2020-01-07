تكنولوجيا: Sennheiser تكشف عن طرازين من سماعات الرأس بعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Sennheiser عن طرازين جديدين من سماعات الرأس اللاسلكية وهما HD 450BT وHD 350BT والمتطابقتان بشكل كبير ولكن الفرق الوحيد هو تضمين HD 450BT لميزة ألغاء الضوضاء، سيكون هناك أيضاً فرق واضح بينها وبين الكثير من السماعات وهو عمر البطارية والذي يصل إلى 30 ساعة.

تتميز كل من السماعات الجديد بتقنية Bluetooth 5.0 ودعم AptX و AptX Low Latency و AAC وUSB-C للشحن مما يجعلها متوافقة مع معظم كابلات USB التي يمتلكها الكثير من المستهلكين، كما يحتوي أيضاً كلا النموذجين على تصميم قابل للطي.

كما تعمل نماذج HD أيضاً مع تطبيق Sennheiser Smart Control لتسحين مستوى الصوت المنطوق مما يعني أنه سيكون بإمكان المستخدمين تعديل الصوت ليتناسب مع أذواقهم الشخصية.

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الجدير بالذكر أن النموذجين سيتوفران باللونين الأبيض والأسود أما على جانب التكلفة ستكون HD 350BT أرخص النموذجين بسعر 119$ بينما HD 450BT ستكون بتكلفة 199$ ولن تتوفر قبل الشهر المقبل.

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