كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار جديد من أجهزة Chromebook Flip يقدم من Asus في CES هذا العام، حيث ينطلق الإصدار الجديد بعنوان Chromebook Flip C436، ويضم الجيل العاشر من معالجات إنتل.
كانت أجهزة ASUS Chromebook Flip أحد أفضل أجهزة Chromebook المتوفرة في الأسواق، ولقد قدمت Asus في 2019 جهاز Chromebook Flip C434، ومن جديد تعود الشركة في فعاليات CES بإصدارها الجديد Chromebook Flip C436.
ويتميز جهاز Chromebook Flip C436 بتصميم قابل للإنحناء 360 درجة عبر فواصل، ليدعم المستخدم في وضع الحاسب المحمول أو الجهاز اللوحي، كما يمكن تثبيت الشاشة لوضع عرض محتوى الفيديو.
من جانب أخر لم توضح ASUS حجم الشاشة في الإصدار الجديد Chromebook Flip C436، إلا أن الجهاز يتميز بإطارات نحيفة للشاشة، كما في إصدار 2019، أيضاً يتميز الجهاز بهيكل معدني يدعم الجهاز بتصميم أقوى وعالي الجودة.
جهاز C436 يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل، الذي يصل إلى i7 في أعلى نموذج، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ودعم معايير WiFi 6، كما تدعم Asus هذا الإصدار بمستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل.
ويضم جهاز Chromebook Flip C436 نظام صوتيات بمكبرات صوتية رباعية، لدعم صوتيات متعددة الإتجاهات، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس ومعايير USI stylus من جوجل، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار في شهر مارس، كما تكشف Asus لاحقاً عن مستوى التسعير.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ASUS تدعم جهاز Chromebook Flip C436 الجديد بالجيل العاشر من معالجات إنتل #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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