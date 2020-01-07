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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أعلنت Oral-B عن أحدث فرشاة أسنان لها، أيضاً كشفت Colgate هي الأخرى أن لديها تجربة فريدة لتحسين تجربة أستخدام فرشاة الأسنان، حيث يمكن لفرشاتها الكهربائية الذكية Plaqless Pro والتي يمكنها الأتصال بالهاتف الخاص بك عبر البلوتوث ولكن الجديد هو وجود مستشعر صغير مدمج يمكنه أكتشاف مدى تراكم البلاك في فمك خلال عملية التنظيف ويتم التعرف عليه من خلال حلقة من الضوء تتحول إلى اللون الأزرق عند أكتشاف البلاك ويتحول إلى الأبيض و أكد ممثلو الشركة أن المستشعر قادر على أكتشاف ذلك على مستوى الأسنان.
ليس هذا فحسب سيكون أيضاً بإمكان Plaqless Pro أنشاء خريطة لفمك ونقل هذه البيانات مرة أخرى إلى الهاتف حتى تتمكن من رؤية المكان الذي قامت الفرشاة بتنظيفة والبقع التي تجاوزتها، كما يحتوي التطبيق على النصائح أستناداً إلى طريقة تنظيفك وهو الأمر الذي ربما يكون مناسباً للكثير من الناس.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Colgate تكشف عن فرشتها الذكية الجديدة Plaqless Pro #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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