شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقدم حفل "جولدن جلوب" ينتقد أبل أثناء حضور رئيس الشركة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال تقديمه لحفل توزيع جوائز هوليوود السنوى "جولدن جلوب" مساء أمس الأحد، تطرق ريكى جيرفايس إلى دخول شركة أبل إلى عالم البث المباشر، وأشاد بمسلسل"The Morning Show" ، إلا أنه انتقد أيضا ممارسات الشركة، إذ قال جيرفيس إن أبل دخلت إلى اللعبة التليفزيونية بفيلم درامى رائع عن أهمية الكرامة وفعل الشيء الصحيح، رغم أنها تدير المصانع المستغلة للعمال فى الصين، فى إشارة إلى شراكة أبل مع شركة فوكسكون الصينية للتصنيع، والتى تجمع هواتف أيفون، بعد أن تم اكتشاف أن كل من Apple و Foxconn انتهكتا قوانين العمل الصينية واستخدمتا عمالة طلابية غير قانونية لتطوير الأيفون.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فكان تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة أبل، جالسًا ضمن الحضور، لكن لم تنقل الكاميرا تعبير كوك بعد إشارة جيرفيس إلى "المصانع المستغلة للعمال"، لكن سلطت الكاميرات الضوء عليه وهو يبتسم مباشرة ردًا على مدح جيرفيس لـ "The Morning Show"

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تيم كوك

بعد ذلك، وجه جيرفايس انتقاداته تجاه أى ممثلين ظهروا فى عروض بخدمات تديرها أبل أو أمازون أو ديزنى، وقال: "أنت تقول إنك متيقظ، لكن الشركات التى تعمل بها لا تصدق، فهل ستعمل لدى داعش إذا أطلقت خدمة بث وتعتبرها وكيلك؟".

وتابع: "إذا فزت بجائزة الليلة، فلا تستخدمها كمنصة لإلقاء خطاب سياسى، لست فى وضع يسمح لك بإلقاء خطبة على العامة بخصوص أى شيء، أنت لا تعرف شيئًا عن العالم الحقيقى، إذ قضى معظمكم وقتًا أقل فى المدرسة من جريتا ثونبرج" الناشطة المناخية البالغة من العمر 17 عامًا، لذا، إذا فزت، تعال، اقبل جائزتك الصغيرة، أشكر وكيلك وإلهك".

جدير بالذكر أنه لم يفز مسلسل"The Morning Show" بأى جوائز، على الرغم من ترشيحه لجائزة أفضل دراما تليفزيونية، إلا أنه خسر أمام مسلسل Succession التابع لـ HBO ، كما خسر نجمتاه جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون أمام نجمة مسلسل "التاج" أوليفيا كولمان بجائزة أفضل أداء من قبل ممثلة فى مسلسل تليفزيوني.