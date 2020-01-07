شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فرنسية تكشف عن ساعة ذكية مصممة للحفاظ على شبابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فرنسية عن ساعتها الذكية Time C وذلك خلال فعاليات CES 2020، والمصممة للمساعدة فى إبطاء علامات التقدم فى العمر، حيث تعد Time C هى ساعة هجينة يمكنها تحليل الهواء المحيط بالمستخدم لتفقد عدد من العوامل البيئية مثل استشعار ثانى أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة داخل وخارج المكان، بالإضافة لإمكانية تتبع درجة الحرارة المحيطة، الرطوبة، الإضاءة ومستويات الضوضاء، وتتبع معدل التعرض لأشعة الشمس لتحذر المستخدم فى حال كان من المفترض الابتعاد عن أشعة الشمس.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الساعة تضم عدد من المميزات الذكية الأخرى الموجودة فى الساعات الذكية المنافسة، مثل قياس معدل ضربات القلب، تتبع النوم والنشاط، بالإضافة لمستشعر SpO2 لقياس تشبع الأكسجين المحيطى لتتبع توقف التنفس أثناء النوم، كما تضم الساعة تطبيق IEVA مرافق للساعة لعرض البيانات، بالإضافة إلى تقديم نصائح وتحذيرات لكيفية الحفاظ على الشباب والصحة مثل نصائح تغذية واقتراحات لمنتجات العناية بالبشرة.

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لعدم وجود شاشة رقمية، فأنا سوار الساعة سيجرى استخدامه كمؤشر للمستشعرات المختلفة، فيما توفر الساعة عمر بطارية لمدة 5 أيام بشحنة واحدة، وتأتى مع قاعدة شحن مخصصة تسمح للساعة بالعمل حتى أثناء الشحن، ومن المنتظر أن تصل الساعة نهاية 2020 بثلاثة ألوان هى الفضى، الوردى اللامع والذهبى، وستأتى بسعر يتراوح بين 490-1000 دولار.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير البيانات البيئية للباحثين الأكاديميين مجانًا، وذلك لمساعدة عملهم فى فهم تغير المناخ، حيث تحدث التفاعلات الأخرى على تطبيق IEVA Companion ، حيث يقوم بسحب البيانات من ساعتك ، وكذلك من مصادر أخرى ، لتبقيك فى حالة جيدة.