شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان تخش وانت مطمن.. جهاز ذكى يحذرك من الروائح الكريهة قبل فتح باب الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المحتمل أن يكون لدى أى شخص يستخدم المراحيض العامة تجربة سيئة تشمل بعض الروائح الكريهة، وهو الأمر الذى دفع شركة ناشئة لابتكار جهاز جديد للقضاء على هذه المشكلة، حيث كشفت الشركة عن جهاز استشعار لرائحة المرحاض يطلق عليه اسم SmellSense ، والذى يحذرك من أى روائح سيئة قبل أن تقوم بفتح باب الحمام.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فقد تم الكشف عن جهاز الاستشعار فى مؤتمر تكنولوجيا CES فى لاس فيجاس، إلى جانب العديد من الابتكارات الأخرى التى تستهدف المرحاض بما فى ذلك مرحاض ذكى للوقاية من الأمراض، فيما قال روب راينرمان، مدير العلامة التجارية بالشركة: نحن دائمًا فى مهمة لجعل الناس يتمتعون بتجربة أفضل، وبينما يبدأ ذلك بأفضل ورق تواليت، يسمح لنا Charmin GoLab بالتوسع أخيرًا لتطوير مزيد من التقنيات".



الجهاز الذكي

Advertisements

وأضاف: "تعد المفاهيم التى نقدمها فى مؤتمر CES طريقة مرحة لإظهار هاجسنا الذى لا هوادة فيه بمساعدة الناس على الاستمتاع بالذهاب الآن وفى المستقبل إلى الحمام"، وأشار إلى أنه تم تصميم المستشعر للكشف عن ثانى أكسيد الكربون أو كبريتيد الهيدروجين - وهما مادتان كيميائيتان مرتبطتان برائحة المرحاض السيئة.

ليقوم بعد ذلك بإخطار المستخدم عبر شاشة GO / NO GO بشأن حالة الرائحة الكريهة، وما إذا كان الدخول آمنًا أم لا إلى المرحاض، كما كشفت الشركة أيضا عن روبوت تواليت يسمى RollBot ، والذى تم تصميمه ليوفر للمستخدمين لفة جديدة من ورق التواليت ، فضلاً عن تجربة portaloo الممتازة.

وستظهر التجربة، المسماة V.I.Pee ، فى الأحداث أو الحفلات الموسيقية، وتتميز بسماعات رأ Oculus Rift VR ، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة مشاهدة الفعاليات أثناء الاستحمام، لكن حتى الآن ليس من الواضح متى أو حتى إذا كانت هذه الأفكار ستصبح متاحة بسهولة أم لا.