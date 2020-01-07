كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متابعة-سنيار: في معرض CES العام الماضي، كشفت Withings لأول عن ساعة ذكية ECG، وهي ساعة تمثيلية مزودة بمستشعر رسم قلب.

أثناء معرض CES 2020 في لاس فيجاس، كشفت الشركة عن ساعة ذكية جديدة تسمى ScanWatch، قادرة على الرسم الكهربائي لأداء القلب واكتشاف أي توقف للتنفس أثناء النوم.

مثل سابقتها، فإن ScanWatch هي مزيج هجين، مما يعني أنها ساعة تناظرية تتصل بهاتفك عبر تطبيق مصاحب.

ووفقا للشركة المصنعة : ”تم تطوير الساعة مع الباحثين وأخصائيي القلب وخبراء النوم، ScanWatch هي أول ساعة في العالم قادرة على اكتشاف الرجفان الأذيني، أحد اضطرابات ضربات القلب الأكثر شيوعا، حيث تقوم الساعة بإعلام المستخدم في حالة عدم انتظام ضربات القلب أو توقف التنفس أثناء النوم”.

تأتي الساعة بشاشة PMOLED دائرية صغيرة لعرض معلومات متنوعة عن طريق الضغط على الزر الجانبي، وبطارية يمكن أن تصل إلى 30 يوما من الإستخدام. بالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة النشاط المستمر و النوم، تتيح ساعة Withings ScanWatch الجديدة تسجيل رسم القلب الكهربائي ECG وقياس تشبع الأكسجين في الدم. Advertisements يتم القيام بهذه القياسات بواسطة الأقطاب الكهربائية الموجودة على الإطار وعلى الجزء الخلفي من الساعة بالإضافة إلى مستشعر SPO2 لقياس التأكسج. يتم بعد ذلك نقل جميع البيانات المسجلة بواسطة ساعة ScanWatch إلى تطبيق Health Mate، المتاح على iOS و Android. ستكون الساعة متوفرة خلال الربع الثاني من عام 2020، مع أسعار تبدأ من 280 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ساعة تكتشف الرجفان الأذيني وتوقف التنفس أثناء النوم من “Withings” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.