كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وهج الشمس هو المسئول عن آلاف من حوادث السيارات كل عام والتي تسجل ما يقرب من ضعف أي حالة أخرى من الحوادث تتعلق بالطقس، لذلك فقد أعادت Bosch أبتكار قناع واقي للشمس بديلاً عن الواقي التقليدي للمساعدة في حل هذه المشكلة.
يتكون الواقي الجديد “Virtual Visor” من لوحة LCD شفافة والتي تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي للكشف عن الوجه وتتبعه لتحديد مكان التوهج في وجه السائق، وبعدها تقوم الشاشة بتحليل إتجاه نظر السائق ثم باستخدام تقنية الكريستال السائل تقوم بعمل ظل لحجب الضوء الذي يعيق رؤية السائق في الوقت الذي ستبقى فيه باقي الشاشة شفافة لترك الرؤيا واضحة أمام السائق.
حتى الان المشروع مازال قيد التطوير ولم يطرح في اي سيارات بعد.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Virtual Visor حاجب افتراضي يمكنه حجب أشعة الشمس دون أن يحجب الرؤيا #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.