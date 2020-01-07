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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Weber في نوفمبر الماضي في المنافسة في سوق معدات الشواء الذكية مع SmokeFire grills، واليوم تقدم الشركة أداة جديدة تجلب تقنية WiFi الذكية والإتصال اللاسلكي لأي من معدات الشواء وذلك عبر إتصال Grilling Hub ذكي.
تعمل المستشعرات الخاصة بوحدة Grilling Hub على التحقق من درجة الحرارة في معدات الشواء، لتكون أقرب لنماذج الشواء SmokeFire pellet، كما تعمل وحدة Grilling Hub بالتزامن مع تطبيق مخصص من Weber على الهاتف الذكي.
ويعمل التطبيق على عرض خطوات ومراحل الشواء لتحصير معدات الشواء خطوة بخطوة، كما يعمل على دعم المستخدم بمعلومات عن الوقت الأنسب لتدوير قطعة اللحم على معدات الشواء، أيضاً يمكن أن يقدم وقت مقترح لإنهاء عملية الشواء.
وتدعم برمجيات JuneOS وحدة Grilling Hub الجديدة، حيث عرفت شركة June بجهاز الفرن الذكي، أيضاً تأتي وحدة Grilling Hub بميزة دعم الإتصال بالبلوتوث و WiFi، لدعم المستخدم بإتصال ذكي يتوافق مع محيط وموقع المستخدم.
كما تعمل وحدة Grilling Hub على دفع معلومات في الوقت الفعلي للتطبيق، حيث تعرض معلومات عن درجة الحرارة لمعدات الشواء، على أن يتوفر التطبيق الخاص بشركة Weber على كلاً من منصتي الأندوريد وiOS، ايضاً تتميز وحدة Grilling Hub بشاشة تعرض درجة حرارة معدات الشواء.
ومن المقرر أن يتوفر Smart Grilling Hub من Weber خلال الفترة القادمة في عدد 30 دولة حول العالم، على أن يبدأ البيع في بداية 2020، بسعر 130 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Weber تكشف عن grilling hub لدعم تقنية WiFi الذكي لعرض إرشادات الشواء #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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