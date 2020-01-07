تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن المزيد من التفاصيل حول لوحة المفاتيح الخفية SelfieType #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت سامسونج اليوم خلال فعاليات مؤتمر CES2020 بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول مشروع SelfieType والذي تعمل عليه الفترة الحالية، حيث يقوم هذا المشروع على فكرة لوحة المفاتيح الغير مرئية لهاتفك المحمول.

تأتي فكرة SelfieType بإستخدام أنظمة الإستشعار الخاصة بالكاميرا الأمامية في هاتفك الذكي مثل التي توجد في كاميرا هاتف Galaxy S10 الأمامية، بتتبع مكان وحركة أصابع المستخدم، وكل ما عليك هو وضع الهاتف أمامك على المكتب على سبيل المثال والكتابة لكن على لوحة مفاتيح غير موجودة!

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لم تقم سامسونج بالكشف عن أي تفاصيل حول موعد إطلاق SelfieType خلال فعاليات المؤتمر فهو مازال مشروع تجريبي حتى الآن لكننا نأمل في مشاهدته في أقرب وقت.

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