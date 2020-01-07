تكنولوجيا: رائدة صناعة شاشات العرض المرنة Royole تكشف عن أول مكبر صوتي بشاشة مرنة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Royole رائدة صناعة شاشات العرضة المرنة بالكشف عن أحدث منتجاتها خلال فعاليات مؤتمر CES اليوم وهو مكبر الصوت الذكي “Royole’s Mirage” ذو الشاشة المرنة، فهي ليست شاشة مسطحة مثل شاشة ” Echo Show 8″، بل تغطي الجهاز بشكل اسطواني.
تأتي هذه الشاشة بمقاس 8 بوصة AMOLED، والغرض من هذه الشاشة هو تسهيل عملية التحكم في هذا المكبر، فبدلًا من النقر على عناصر التحكم في الجزء العلوي من الجهاز كغالبية مكبرات الصوت، ليس عليك سوى لمس الشاشة والتحكم في مستوى الصوت بكل سهولة، كما أعلنت Royole بأن هذا المكبر سيدعم المساعد الشخصي ” Amazon Alexa” بالإضافة إلى إثنين من الميكروفونات وكاميرا 5 ميجا بكسل، ومن المتوقع أن تتوافر في الأسواق بتكلفة 899$.
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