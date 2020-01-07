تكنولوجيا: Netatmo تكشف عن قفل باب ومفتاح ذكي بتصميم جديد #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Netatmo عن تقنيتها الجديدة في قفل باب ذكي وأيضاً مفتاح ذكي، يقدم من الشركة بمميزات جديدة تختلف عن الإصدارات المنافسة في الأسواق.

تنطلق الأقفال الذكية في الأسواق لدعم ثلاثة مميزات رئيسية، منها إمكانية الإستغناء عن المفاتيح التقليدية، ودعم إستخدام رمز PIN لغلق أو فتح الأبواب، كما تأتي الأقفال الذكية بميزة التخزين السحابي للمعلومات، مع إمكانية التحكم فيها عن بعد مع إشتراك في خدمة سحابية يتيح الوصول للمعلومات التي تم تخزينها لاحقاً.

ويختلف إصدار Netatmo اليوم عن الأقفال الذكية الحالية، حيث يدعم هذا القفل الذكي مفتاح ذكي أيضاً، والذي يتوفر للشراء مرة واحدة، كما يدعم الإتصال بالهواتف الذكية لدعم دخول الأصدقاء أو أفراد العائلة.

من جانب أخر تقدم Netatmo مفتاحها الذكي بتصميم فريد يأتي بتقنية NFC كبديل للأجزاء الميكانيكية في المفاتيح التقليدية، والتي يمكن أن يتم محوها من النظام في حالة فقدان المفاتيح.

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أيضاً لا يدعم قفل Netatmo الذكي تخزين البيانات سحابياً، لمنع تسريب هذه البيانات، أو لتفادي عمليات إختراق الخدمات السحابية، لذا لن يختاج المسخدم إلى الإشتراك في خدمة سحابية مخصصة، إلا أن قراءة سجل الوصول سيتطلب وجود المستخدم في نفس نطاق البلوتوث الخاص بالقفل.

ومن المقرر أن يدعم قفل Netatmo Smart Door إستبدال القفل التقليدي في الأبواب، كما يمكن لمفتاح NFC أن يستخدم في إلغاء قفل كافة الأبواب، ويأتي ببطارية تدعم شحن يصل إلى عامين تقريباً، كما يمكن دمج القفل إلى شاشة Apple HomeKit.

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