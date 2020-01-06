شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "محدش صغير".. 8 مؤسسين لشركات التكنولوجيا وصلوا لقائمة فوربس قبل الـ 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان العقد الماضى ذهبيا لمؤسسي شركات التكنولوجيا الشباب، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، قام المؤسسون الشباب ببناء وتنمية شركات التواصل الاجتماعي التي تهيمن الآن على عالم الإعلام بأكمله، كما حفز آخرين التجارة المتنقلة، وخلقوا أساليب تسويق قوية، واخترعوا أشكالًا جديدة من المحتوى وبنوا علامات تجارية استهلاكية ديناميكية مؤثرة.

وقد ظهرت العديد من الخدمات والمنصات مثل فيس بوك وانستجرام وسبوتيفاى وسناب و بينريست و Dropbox و تيندر وغيرها، وكل ذلك تم استنباطه من عقول العشرينات، حيث أطلقت هذه الشركات الجديدة أنظمة بيئية جديدة فريدة من نوعها تطورت فيها شركات أخرى بلغت قيمتها مليار دولار.

وقد كشف موقع فوربس الأمريكى، عن قائمة لرؤساء شركات التكنولوجيا الذين دخلوا إلى قوائم فوربس قبل بلوغهم سن الـ 30 عاما Forbes Under 30، حيث اعتاد الموقع على طرح العديد من القوائم المشابهة مثل عرض قائمة أغنى نساء في عالم التكنولوجيا وغيرها، وفيما يلى نعرض أبرز المؤسسيين الذين دخلوا قوائم فوربس قبل ال 30، والتى نعرضها كما يلى:

1 - مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك

القيمة السوقية للشركة: 595 مليار دولار.

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2011 " كان يبلغ 27 عاما، وكان تقييم فيس بوك قرابة 80 مليار دولار في أواخر عام 2011، صافي القيمة الشخصية لثروة زوكربيرج اليوم 77 مليار دولار

2 -داستن موسكوفيتز مؤسس فيس بوك و Asana

القيمة السوقية للشركة: 595 مليار دولار.

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2011 " كان يبلغ 28عاما، إذ ظهر موسكوفيتز، أحد مؤسسي موقع فيس بوك، لأول مرة في قائمة فوربس تحت الثلاثين عامًا كمؤسس لشركة أخرى - تطبيق الإنتاجيةAsana ، والذي يقدر اليوم قيمته 1.5 مليار دولار.

3 Kevin Systrom وMike Krieger: مؤسسا انستجرام

القيمة السوقية للشركة: حوالى 100 مليار، مع ملاحظة أن فيس بوك استحوذت عليها في 2012 مقابل 1 مليار.

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عاما: دخل سيستورم فى 2011 " عمره 28"، بينما كريجر دخل فى 2015 " عمره 28"، وفي عام 2011 ، كان لدى انستجرام 15 مليون مستخدم، لكن اليوم تم إضافة 1 مليار اخر.

4. دانيال إيك: سبوتيفي

القيمة السوقية للشركة: 28 مليار دولار

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دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2011 " كان يبلغ 28عاما".

5. ايفان شبيجل وبوبي ميرفي مؤسسى سناب

القيمة السوقية للشركة: 23.5 مليار دولار

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2014 (23 و 25 عامًا)، وبدأ لأول مرة مع 35 موظف، واليوم Snap لديه أكثر من 2700.

6. بن سيلبرمان و إيفان شارب مؤسسى بنتريست

القيمة السوقية للشركة: 10.25 مليار دولار

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2011 (29/28 سنة)

7. شون راد وجوستين ماتي مؤسسى تيندر

القيمة السوقية للشركة: 10 مليارات دولار

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2014

8. درو هيوستن مؤسس دروببوإكس

القيمة السوقية للشركة: 7.5 مليار دولار

دخوله قائمة فوربس قبل 30 عام: 2011 (28 عامًا)