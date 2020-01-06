شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو لسه موصلكش.. شاهد التصميم الجديد لفيس بوك × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن فيس بوك يختبر تصميما جديدا لموقعه على الويب منذ فترة، وظهر التصميم الجديد على الإنترنت العام الماضي عندما قام "أنتوني دي روزا" ، مدير المنتجات ببرنامج The Daily Show ، بمشاركة لقطات شاشة لتصميم فيس بوك الجديد الخاص به في مايو من عام 2019، وهو التصميم الذى لم يتم اختباره بشكل واسع على الكثير لدى الكثير المستخدمين، حيث جرى اختباره على مجموعة محددة منهم.



فيس بوك

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيبدو أن فيس بوك على وشك إصدار التصميم النهائي للموقع لكافة المستخدمين حيث تدعو الشركة الآن المستخدمين لاختبار التصميم الجديد، ويبدو أن الدعوات عشوائية ولا يوجد أي نمط معين في اختيار المستخدمين التجريبيين.



تصميم فيس بوك

ويغير التصميم الجديد المظهر العام للموقع ويبدو أكثر حداثة من تصميم فيس بوك الموجود، كما يجلب التصميم أيضًا دعم الوضع المظلم للكمبيوتر وذلك عقب طرح هذه الميزة لتطبيق ماسنجر على الكمبيوتر، حيث يمكن للمستخدمين التمتع بكافة هذه المميزات، فيما يتوقع أن يتم طرحه لكافة المستخدمين قبل نهاية العام الجاري 2020



الوضع المظلم بفيس بوك

وبالنظر إلى التصميم الجديد لشبكة فيس بوك على الويب، نجد أنه مشابه إلى تصميم شبكة تويتر بشكل كبير، إذ جعل فيس بوك واجهة المستخدم أكثر هدوء وتنظيما، حيث أصبحت الشاشة لا تمتلئ بالكثير من الأشياء التى تشتت عين المستخدم، كما أن التصميم يعتمد على اللون الأبيض بشكل عام.



التغيير الجديد بفيس بوك

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كما نجد أن فيس بوك نقلت بعض الأيقونات التى كانت موجودة أعلى الصفحة لتضعها على الجانب الأيسر مثل Home والملف الشخصى، والصفحات، فيما يضم الجزء الموجود في المنتصف "شريط الأحداث والقصص"، بينما الجانب الأخر يشمل قائمة جهات الاتصال.



فيسبوك

كما تم نقل شريط البحث من منتصف الشاشة فى التصميم القديم، ليصبح موجود في الجانب الأيسر من الشاشة.