تكنولوجيا: JBL تقدم سماعة TUNE 220TWS اللاسلكية لمنافسة AirPod بسعر 100 دولار #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة JBL لمنافسة إصدار ابل من السماعات اللاسلكية AirPod بإصدارها الجديد TUNE 220TWS الذي ينطلق بمجموعة من الإختيارات في الألوان مع سعر 100 دولار، كما كشفت الشركة أيضاً عن سماعة LIVE 300TWS اللاسلكية خلال فعاليات CES للعام 2020.

تتميز سماعة JBLTUNE 220TWS اللاسلكية بتصميم بسيط وأقل سماكة من السماعات اللاسلكية المنافسة في الأسواق، كما تأتي بإختيارات متنوعة في الألوان، وتدعم عمر شحن يصل إلى 3 ساعات في كل مرة من الشحن، كما تدعم الحافظة عمر شحن 16 ساعة، بينما يختفي دعم المساعد الرقمي في هذا الإصدار.

كما تقدم JBL سماعة LIVE 300TWS اللاسلكية التي تأتي بميزة دعم مقاومة الماء بمعايير IPX5، لتدعم المستخدمين في الأنشطة الرياضية، كما تتميز السماعة بتصميم داخل الأذن، ليدعم تثبيت السماعة بشكل جيد أثناء التمارين الرياضية.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بكلاً من مساعد جوجل الرقمي ومساعد Alexa من أمازون مدمج مسبقاً، كما تقدم سماعة LIVE 300TWS نمط TalkThru الذي يتيح خفض مستوى تضخيم الصوتيات عند بدء إجراء محادثات مع الأشخاص المحيطين كبديل لإزالة السماعة من الأذن.

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وتتميز السماعة بنمط AmbientAware الذي يدعم المستخدم في الإستماع للأصوات في الخلفية وإدراك الأصوات المحيطة، أيضاً تدعم سماعة 300TWS شحن حتى 4 ساعات، كما تأتي الحافظة بعمر شحن يصل إلى 14 ساعة، وتتوفر بسعر 150 دولار على أن تتوفر هذه الإصدارات في ربيع هذا العام.

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