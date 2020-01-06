تكنولوجيا: Archer GX90 أحدث راوتر مخصص للألعاب يقدم من TP-Link في مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TP-Link عن أحدث أجهزة الراوتر المخصصة للألعاب Archer GX90 خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، كما قدمت جهاز راوتر غير مخصص للألعاب ويدعم أيضاً معايير WiFi 6، مع موزع لإشارات الإنترنت RE505X.

ينطلق مؤتمر CES هذا العام بالجيل الجديد من أجهزة الراوتر الذي يدعم معايير تقنية WiFi 6، وتقدم TP-Link الإصدارات الجديدة من أجهزة الراوتر المخصصة للألعاب بدعم المعايير الجديدة التي تقدم آداء أسرع في الإتصال اللاسلكي في الأجهزة.

ينطلق جهاز راوتر TP-Link Archer GX90 مع AX6600 بالنطاق الثلاثي مع تقنية WiFi 6، وسرعة تصل إلى 6600 ميجا بايت في الثانية، مع نطاق ترددي خاص بالألعاب يقدم سرعة 4808 ميجا بايت في الثانية، مع برمجيات مخصصة للألعاب، والتي تدعم تسريع الألعاب بشكل خاص عند بث الألعاب أو عند عرض إحصائيات الألعاب، وهي ميزة تدعم عرض تصنيف المستخدم في الألعاب في الوقت الفعلي، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في الربع الثاني من 2020 بسعر 330 دولار.

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كما تقدم TP-Link راوتر Archer AX90 الذي يدعم أيضاً معايير تقنية WiFi 6، الذي لا يدعم الألعاب بشكل خاص، إلا أنه يدعم آداء سريع في الإتصال مع سرعة أكبر في نقل البيانات تصل إلى 6600 ميجا بايت في الثانية، مع 8 من هوائيات لدعم تغطية في نطاق أكبر، مع منفذ WAN/LAN بسرعة 2.5 جيجا بايت في الثانية، ومنفذ WAN/LAN بسرعة 1 جيجا بايت في الثانية، مع 3 منافذ Gigabit LAN، ومنفذ USB 3.0 وأخر USB 2.0، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار في شهر أبريل بسعر 300 دولار.

أيضاً كشفت TP-Link عن محول WiFi Archer TX3000E للألعاب يعرف بArcher TX3000E، الذي يدعم سرعة 3 مرات أكثر من معايير AC WiFi لدعم اللاعبين في إتصال ثابت في الألعاب، ويأتي بسعر 50 دولار هذا الشهر، كما قدمت TP-Link أيضاً موزع الإشارة RE505X بتقنية WiFi 6 والذي يتوفر للبيع في شهر مارس بسعر 70 دولار.

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