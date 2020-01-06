تكنولوجيا: JBL تستعد للمنافسة في سوق سماعات الألعاب بسلسلة Quantum الجديدة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة JBL أحدث سلسلة من السماعات المخصصة للألعاب والتي تنطلق بعنوان Quantum، حيث يأتي الإصدار المميز من السلسلة Quantum One بميزة صوتيات متعددة الإتجاهات 360 درجة، مع دعم تتبع حركة الرأس.

تنطلق JBL للمنافسة في سوق السماعات المخصصة للألعاب خلال الفترة القادمة من خلال سلسلة سماعات Quantum التي كشف عنها في فعاليات مؤتمر CES.

طورت JBL سماعات مخصصة للألعاب بتقنية الشركة المميزة لإنتاج صوت محيطي متعددة الإتجاهات في السماعات، تدعمها أيضاً تقنية تتبع حركة الرأس لتجربة تفاعلية مميزة في الألعاب في سماعة Quantum One.

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وتقدم JBL عدد 7 من الإختيارات في سماعات الرأس المخصصة للألعاب من سلسلة Quantum الجديدة، والتي تبدأ من مستوى تسعير 40 دولار لسماعة Quantum 100، حتى أعلى إصدار في سماعة Quantum One التي تنطلق بسعر 300 دولار.

ويأتي الإصدار الرئيسي من سماعات Quantum بصوتيات ستريو، لكن مع Quantum 300 بسعر 80 دولار تقدم JBL صوت محيطي 7.1، بتقنية الشركة التي تعرف بQuantumSurround، بينما تأتي سماعة Quantum 600 بميزة الإتصال اللاسلكي مع سعر 200 دولار، وتدعم سماعة Quantum 800 مستقبل بتردد 2.4Ghz، وتقنية البلوتوث 6 والتي تتميز بسعر 250 دولار.

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