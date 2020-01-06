تكنولوجيا: JBL تعلن عن أول أجهزة مكبرات ساوند بار بتقنية Dolby Atmos في فعاليات #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة JBL في فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 عن أحدث أجهزة ساوند بار Bar 9.1 التي تأتي للمرة الأولى بتقنية Dolby Atmos، مع مكبرات صوتية قابلة للإزالة.

تقدم JBL مكبرات Bar 9.1 الجديدة بتقنية Dolby Atmos للمرة الأولى من الشركة، حيث تضم مكبرات ساوند بار JBL Bar 9.1 عدد 4 من المحركات لدعم تقنية Dolby Atmos، وإنتاج تجربة صوتية متعددة الإتجاهات.

كما تتميز مكبرات ساوند بار Bar 9.1 بوحدات مكبرات صوتية قابلة للفصل والإقتران اللاسلكي بوحدة ساوند بار، مما يتيح توزيع وحدة ساوند بار Bar 9.1 في مواقع مختلفة في الغرفة لتجربة صوتية متعددة الإتجاهات بأعلى آداء.

Advertisements

ومن المقرر أن تدعم مكبرات ساوند بار Bar 9.1 تشغيل الموسيقى لفترة تصل إلى 10 ساعات في كل مرة من الشحن، كما يمكن أن يتم الشحن عن طريق إتصال المكبرات بوحدة ساوند بار Bar 9.1 من جديد، كما يدعم نظام الصوتيات قدرة 820 w، أيضاً تأتي بمضخم صوتيات بحجم 10 إنش، لدعم إنتاج النغمات المنخفضة.

أيضاً تأتي أجهزة ساوند بار بمدخلات 4K Dolby Vision لمحتوى الفيديو، كما تأتي بميزة دعم Chromecast مدمجة مع ميزة البث عبر AirPlay 2، كما تدعم الإتصال عبر البلوتوث، ومن المقرر أن تتوفر JBL Bar 9.1 بسعر 900 دولا في ربيع هذا العام.

المصدر

اعلان

