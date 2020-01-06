الكشف رسميًا عن طرازات 2020 من Lenovo ThinkPad X1 Carbon و Lenovo ThinkPad X1 Yoga

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية دائمًا، قامت شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن طرازات 2020 من الحاسبين المحمولين Lenovo ThinkPad X1 Carbon و Lenovo ThinkPad X1 Yoga، وكلاهما يعتبران من الحواسيب المحمولة الأكثر نجاحًا في تشكيلة Lenovo.

ووفقا لشركة Lenovo، فقد ذكرت أنه يمكن الحصول على كلا الحاسوبين مع ما يصل إلى الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7 السداسي النوى، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 2 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD، ومع بطارية بقوة 51Wh، وأيضًا مع شاشة بدقة FullHD أو 4K.

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وبالنسبة للحاسوب Lenovo ThinkPad X1 Yoga، فمن الممكن أيضًا الحصول معه على شاشة الخصوصية، والقلم الإلكتروني Active pen مع العلم بأنه يأتي بأبعاد تبلغ 323 × 218 × 15.25 ملمتر، وبوزن يصل إلى 1.35 كيلوجرام. أما بخصوص الحاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon من جهة أخرى، فهو يأتي بأبعاد تبلغ 323 × 217 × 14.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 1.08 كيلوجرام.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Lenovo ذكرت أن الحاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon سيُكلف إبتداءً من 1499 دولار أمريكي، بينما سيكلف الحاسوب Lenovo ThinkPad X1 Yoga إبتداءً من 1599 دولار أمريكي.