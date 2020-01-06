الإعلان رسميًا عن الحاسوب Lenovo Legion Y740S مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i9

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة Lenovo كذلك بالكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة، ومن بينها حاسوب الألعاب المحمول Lenovo Legion Y740S.

هذا الحاسوب يضم شاشة بحجم 15.6 إنش، ويمكن الحصول عليه مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i9، وعلى الرغم من كل هذه القوة التي يتمتع بها، فهو يأتي بتصميم نحيف وخفيف. ومن أجل تضمين مثل هذه القوة في أبعاد صغيرة مثل هذه، فقد قررت شركة Lenovo عدم تزويد هذا الحاسوب بمعالج رسوميات منفصل، وقررت بدلاً من ذلك الكشف عن معالج رسوميات خارجي مصمم لهذا الحاسوب المحمول.

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معالج الرسوميات المدمج في الجيل العاشر من المعالج Intel Core i9 لا يتمتع بنفس القوة التي يتمتع بها معالج الرسوميات Nvidia GeForce MX150، ولكن قررت شركة Lenovo تعويض ذلك من خلال الكشف عن معالج الرسوميات الخارجي Lenovo BoostStation eGPU الذي يعمل على زيادة قدرة الحاسوب المحمول Lenovo Legion Y740S فيما يخص الرسوميات.





ووفقا لشركة Lenovo، فمن الممكن الحصول على Lenovo BoostStation eGPU مع ما يصل إلى بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 أو AMD Radeon RX5700XT. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن تزويد Lenovo BoostStation eGPU كذلك بذاكرة تخزينية بحجم 3.5 إنش، وبإثنتين من الذواكر التخزينية PCIe SSD. جهاز Lenovo BoostStation eGPU يمكنه أيضًا تزويد الحاسوب المحمول بما يصل إلى 100W من الطاقة عبر منفذ USB Type-C.

يمكن أيضًا إختيار الحصول على الحاسوب المحمول Lenovo Legion Y740S مع شاشة بدقة FullHD أو 4K، ومع ما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية PCIe SSD، فضلا عن بطارية بقوة 60Wh تدعم الشحن السريع، وإثنين من مكبرات الصوت التي تدعم النظام الصوتي Dolby Atmos. هذا الحاسوب يضم كذلك لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وقارئ البصمة في زر التشغيل، فضلا عن عدة منافذة تشمل USB 3.1 و Thunderbolt 3 و HDMI و SD Card Reader.