لايم تقدم ميزة جديدة لخدمتها في الإمارات

أعلنت شركة لايم المزود الرائد لوسائل التنقل المبتكرة في المدن عن ميزة جديدة ضمن تطبيقها بدولة الإمارات سيعمل على تسهيل تنقل المجموعات وجعله أكثر متعة، فعبر ميزة جروب رايد سيتمكن المستخدم في أبوظبي من تفعيل ما يصل إلى 5 سكوترات كهربائية في نفس الوقت باستخدام حساب واحد، وتهدف لايم عبر هذه الخطوة إلى تشجيع ممارسة الأنشطة الجماعية في المجتمع.

ويعتبر لايم أول مشغل سكوترات كهربائية يسمح لركابه بالتفعيل المتعدد من حساب واحد، ليتمكن ما يصل إلى خمس أفراد من التمتع بالتنقل السلس والمريح في أرجاء المدينة مع رفقائهم.

ويمكن للركاب الراغبين باستخدام دراجات لايم في أبوظبي تفعيل الميزة مباشرة من التطبيق المتوافق مع أجهزة آيفون وأندرويد الخاصة بهم، بالطبع عليهم الالتزام بممارسات القيادة الآمنة لضمان السلامة المرورية للجميع:

ارتداء الخوذة أثناء القيادة

عدم مشاركة السكوتر حيث أن السكوتر مصممة لحمل فرد واحد فقط.

الالتزام بجميع قوانين المرور والالتزام بمناطق الركوب المحددة.

احترام أولوية المشاة بالطريق “الركن بصورة مناسبة، إفساح الطريق للمشاة”

الانتباه إلى مخاطر الطريق “الحذر من الحفر، والانتباه إلى أبواب السيارات، وتجنب الأسطح الزلقة”.

اختبار الركوب قبل الانطلاق “ننصح المستخدمين لأول مرة بتجريب التعامل مع السكوتر قبل الإنطلاق”.

في هذا الصدد قال محمد نصولي، المدير العام لشركة لايم الإمارات: “مع الميزة الجديدة يمكن للعديد من ركاب لايم مشاركة متعة التنقل المستدام في أرجاء المدينة مع العائلة والأصدقاء بشكل سلس وآمن، ونؤمن بأن هذه الميزة ستوفر وسيلة رائعة للراغبين في تجريب خدمتنا”.

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للوصول إلى هذه الميزة، يمكن للمستخدمين النقر على خيار جروب رايد مباشرةً من على شاشة خريطة ’لايم‘ ثم متابعة الخطوات البسيطة اللاحقة، ويمكن للمستخدم المضيف بدء وإنهاء جولات الضيوف في أي وقت من على حسابه.

تأتي الميزة الجديدة بعد صيف حافل بالتطورات التكنولوجية المثيرة للتطبيق بما في ذلك الشراكة مع خرائط جوجل و أوبر وإدخال ميزة حجز السكوتر العالمي.