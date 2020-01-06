شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاجة ذكية جديدة مزودة بكاميرات تفحص ما بداخلها وتقترح وجبات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركتان كوريتان جنوبيتان للإعلان رسميا خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذى ينطلق غداCES 2020، عن ثلاجات ذكية جديد يمكنها فحص ما بداخلها، وتقديم اقتراحات للوجبات، إذ تستخدم الثلاجات الذكية تقنية الذكاء الاصطناعى المحدثة التى لا تتعرف فقط على الطعام فى الداخل وترسل تحديثات الهواتف الذكية، ولكنها تقدم أيضًا اقتراحات بشأن الوجبات بناءً على المكونات المتاحة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتعنى التحديثات أن مستخدمى الثلاجة الذكية سيحصلون على القليل من المساعدة فى التخطيط لما يجب طهيه خلال الأسبوع، فهذه التقنية هى خطوة أخرى نحو المطبخ الآلى بالكامل فى المستقبل، حيث لا يضطر المستخدمون حتى للتفكير فى أوقات الوجبات لأن الآلات تفعل كل شيء بدلا منهم.



ثلاجة ذكية

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تستخدم الثلاجة الكاميرات المحسّنة بالذكاء الاصطناعى لمسح محتوياتها الداخلية، واقتراح وصفات بناءً على ما لديك، كما تتيح للمستخدمين مشاهدة الجزء الداخلى من الثلاجة عن بعد على هواتفهم الذكية.

وتجعل التحديثات الجديدة لعام 2020 الثلاجات قادة بشكل أفضل على اقتراح وصفات ومساعدة المستخدمين على صياغة خطة وجبة أسبوعية مع مراعاة التفضيلات الغذائية.

وتقوم تقنية التعرف على الصور بمسح وتحديد المنتجات داخل الثلاجة وترسل تحديثات على العناصر التى تمت إضافتها أو التى لا تتوفر فى حالة نقصها، كما توفر ميزة Quick Plan وصفات موصى بها لمدة أسبوع بضغطة زر واحدة فقط. وإذا كنت تفتقر إلى المكونات اللازمة للطهى فإن الذكاء الاصطناعى يرسل لك قائمة تسوق بالمكونات التى ستحتاجها لتخزينها.

وقال نيك بيفان، رئيس إدارة المنتجات بالشركة الكورية الجنوبية: "منذ إطلاقنا لهذه التكنولوجيات قبل خمس سنوات، واصلنا تقديم ابتكارات ذكية تعكس الطرق التى تعيشها الأسر الحديثة المزدحمة".