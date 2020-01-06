افضل البطاريات المحمولة power bank لعامي 2019/2020

وجود Power bank او بطاريات محمولة معك من الأمور المهمة خاصة مع وصولنا لعام 2020. حيث انه صار من الطبيعي ان تحمل معك بطارية محمولة اضافية في اغلب الأوقات. حتى تستطيع شحن هاتفك وقت الحاجة. خاصة ان لم يكن هناك منفذ لشحن هاتفك قريب منك في هذا الوقت. و قد اصدرت العديد من الشركات بطاريات محمولة متنوعة و بسعات مختلفة و خصائص متنوعة. و من الشركات الشهيرة التي تصدر بطاريات محمولة هي سامسونج و Anker و غيرهم العديد من الشركات المختلفة. و في هذا الموضوع سنذكر افضل البطاريات المحمولة المتنوعة و المميزة التي يمكنك شرائها في عام 2020

Samsung Wireless Charger 10000mah

من افضل البطاريات المحمولة التي يمكن شرائها بشكل عام. فهو يحتوي على بطارية بسعة 10000mah اي انها يمكن شحن اي هاتف بنسبة 100% مرة واحدة على الأقل. اذا كنت تمتلك هاتف رائد من سامسونج فإنه يمكنك شحن هاتفك مرتين و نصف تقريباً لنسبة 100%. بالإضافة الى وجود مكان شحن لاسلكي على البطارية. لا يوجد Power bank في هذه القائمة يقدم فكرة الشحن اللاسلكي غيره. لذلك فهو جيد جداً.

Samsung portable battery 10000mah

اذا كنت لا تحتاج الى شاحن لاسلكي فهذا سيكون مناسباً لك. بسعة 10000mah ستتمكن من شحن اي هاتف بالكامل اكثر من مرة. و بسرعة كذلك. حيث يدعم الـ Power bank الشحن السريع بقدرة تصل الى 15Watt. كما ان به مدخلين من نوع USB A. لشحن الأجهزة المختلفة بدون مشاكل. مع مدخل USB C لشحن البطارية نفسها بعد ان تفرغ. و هو من افضل البطاريات المحمولة التي يمكن الحصول عليها.

Samsung Fast Charge 5100mah

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اذا فكرت بالأمر فإن اغلب الهواتف المحمولة تستعمل بطاريات بسعات ما بين 4000mah و 5000mah. سواء كانت هواتف رائدة او هواتف متوسطة او حتى اقتصادية متدنية. هذه السعة حتى الآن تكفي ليوم كامل من الإستخدام. او بشكل اخص لـ8 ساعات على الأقل من وقت تشغيل الشاشة. مما يعني انه ببطارية خارجية بسعة 5100mah يمكنك الحصول على 16 ساعة من استعمال الشاشة بحد ادنى. و هذا رقم جيد جداً حيث ان سامسونج توفر هذه البطارية بدعم للشحن السريع و بسعة صغيرة و حجم خفيف لتصبح سهلة للتنقل بشكل اكبر. فهي جيدة بشكل كبير

Samsung Fast charge 25W battery pack

السرعة هي عنوان هذه البطارية. هذا الـ Power bank هو اسرع ما في هذه القائمة. حيث انه يستطيع شحن هواتف سامسونج من صفر% الى 50% في 30 دقيقة فقط تقريباً. بإستخدام قدرة شحن 25Watt و تقنية شحن سريع مثل Qualcomm Quick charge 2.0 فالأمر جيد جداً . و السرعة التي تقدمها جيدة جداً. بالإضافة لسعة 10200mah فهو مناسب للعديد من المستخدمين.

Anker Powercore + 26800mah

شركة Anker من الشركات الهائلة و العملاقة في مجال اكسسوارات الهواتف المحمولة خاصة الـ Power bank و الكابلات. و هذا المنتج من افضل ما يمكن شرائه للإستعمال الشخصي. سعة 26800mah تستطيع شحن هاتفك الذي بسعة 4000mah حوالي 7 مرات. اي انك يمكنك ان تسافر عدة ايام ولا تحمل غير هذه البطارية لشحن هاتفك عدة مرات طول وقت السفر. امر جيد جداً

RAVPower 20100mah

RAVPower اسم آخر يمكنك ان تثق به عندما تريد شراء بطارية محمولة لهاتفك. السعة 20100mah ستكفي لشحن هاتفك حوالي 5 مرات. مما يكفيك لأكثر من يوم من الإستخدام بدون مشاكل. و لن تحتاح لبطارية اضافية او لشاحن آخر لعدة ايام مع وجود هذا الـ Power Bank. و شركة RAVPower من الشركات التي تثق بمنتجاتها فيما يتعلق في امور البطاريات المحمولة بشكل كبير. و لذلك فهذا من المنتجات التي يمكنك الوثوق بشرائها بدون اي مشاكل.