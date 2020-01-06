تكنولوجيا: #CES2020 ستائر IKEA الذكية متوافقة الآن مع Apple HomeKit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة IKEA عملاق الأثاث المنزلي دعم HomeKit لستائرها FYRTUR، مما يُسهل التحكم فيها دون استخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الاعتماد على مساعد Google.
ستحتاج إلى منصة الإضاءة TRADFRI حتى تستطيع استخدام هذه الميزة، يمكنك استخدام تطبيق Apple Home أو Siri لفتح الستائر. يمكن أيضًا ربط الستائر بالوقت، بحيث يمكنك فتح الستائر على مصراعيها في الصباح في نفس الوقت الذي تضبط فيه الإضاءة.
يتراوح سعر مجموعة الستائر ما بين 129-179 دولار، أما منصة TRADFRI فتباع بسعر 35 دولار.
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