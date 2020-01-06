تكنولوجيا: Seagate تطلق قرصي FireCuda Gaming وBarraCuda Fast

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Seagate بإطلاق قرصي SSD خارجيين مرتفعي الأداء للاعبين، وهما قرص FireCude Gaming SSD وBarraCude Fast SSD. واللذان يأتيان بأحدث واجهة USB-C، لكن بأداء متميز.

قرص FireCude Gaming SSD هو الأسرع، وتوضح الشركة أنه متوافق مع منصة الألعاب FireCude Gaming Dock التي تم إطلاقها مؤخرًا.

قرص FireCude 510 هو قرص NVMe SSD عالي الأداء، ويأتي بواجهة USB فائق السرعة 20 جيجابت في الثانية (USB 3.2 Gen2x2)، ويمكن الوصول لسرعة قصوى 2 جيجابايت في الثانية. إلا أن القرص يحتوي على ذاكرة كتابة SLC، ما يمكن أن يبطء السرعة في حال امتلاء القرص بالبيانات.

قرص FireCude 510 يتميز بهيكل معدني وإضاءة RGB والتي يمكن إدارتها من خلال نظام تشغيل الشركة Toolkit، ويمكن مزامنتها مع منصة ألعاب FireCude. سيكون القرص متاح بسعة 500 جيحابايت، 1 تيرابايت و2تيرابايت في مارس بسعر 189 دولار، 259.99 دولار و499.99 دولار على التوالي. وهناك ضمان محدود لمدة خمس سنوات.

Advertisements

أما قرص BarraCude Fast SSD فهو يستهدف الذين يفضلون اللعب على الهاتف، فهو يأتي بحجم أصغر ويحتوي على إضاءة خضراء ثابتة. يأتي القرص بنفس السعات المقدمة في قرص FireCude Gaming SSD، لكنه يقدم أداء وسعر أقل. القرص مدعوم ب SATA SSD والجيل الثاني من واجهة USB-C 3.1، وتصل سرعة الأداء إلى 540 ميجابايت في الثانية. سيكون القرص متاح في فبراير بسعر 94.99 دولار لسعة 500 جيجابايت، 169.99 دولار لسعة 1 تيرابايت و299.99 دولار لسعة 2 تيرابايت، ويباع مع ضمان 3 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك فأنه يتم تهيئة محركات أقراص SSD الجديدة مسبقًا بنظام exFAT، وهي متوافقة مع كل من أنظمة macOS وويندوز. يمكنك أيضًا الحصول على اشتراك مجاني في خطة Adobe Creative Cloud Photography Plan لمدة شهرين.

المصدر

اعلان

