الحاسوب HP ENVY 32 AiO 2020 الأحدث من HP يجمع بين القوة والجمال

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل التقدم التكنولوجي الذي تُحركه الحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة، أصبحت الحواسيب من فئة الكل في واحد تقدم تصاميم أفضل وأكثر إنسيابية مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

يُعتبر HP ENVY 32 AiO 2020 الجديد من شركة HP بمثابة دليل على تحسن جانب التصميم أكثر من جانب الحوسبة. على السطح، يبدو وكأنه شاشة رائعة لمشاهدة الأفلام والصور والفيديوهات، وهذا صحيح من بعض النواحي، فشركة HP تقول بأن الشاشة المستخدمة في HP ENVY 32 AiO 2020 تُعتبر الأولى من نوعها في سوق الحواسيب الشخصية، فهي تبدو جميلة بالفعل وتعرض ألوان نابضة بالحياة وتباين مثير للإعجاب، وهذه هي نوعية الشاشات التي يقدرها صناع المحتوى المرئي، فهي تدعم 98 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وهو ما يعادل 125 في المئة من التدرج اللوني sRGB. وبالنسبة للسطح المضاد للإنعكاس، فهو يقلل بدرجة كبيرة من التوهج الناتج من النوافذ أو الأضواء.

الحاسوب HP ENVY 32 AiO 2020 الجديد يأتي كذلك مع لوحة مفاتيح لاسلكية ومع فأرة لاسلكية أيضًا مع العلم بأن هناك أيضًا محطة للشحن اللاسلكي تم تضمينها في قاعدة الحاسوب. وبصرف النظر عن كل ذلك، فهذا الحاسوب يأتي كذلك مع مكبرات رائعة للصوت تعد بتقديم صوت مميز ومذهل ومرتفع.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد هذا الحاسوب بالمعالج Intel Core i7 الثماني النوى، وبـ 32GB من الذاكرة العشوائية، وبما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية SSD. وفي حالة إذا لم يكن ذلك كافيًا، فهناك منفذ Thunderbolt 3 يمكنك إستخدامه لربط قرص صلب خارجي مع الحاسوب للحصول على المزيد من الذاكرة التخزينية أو إستخدام شاشة 4K ثانية مع الحاسوب من أجل تعدد المهام.