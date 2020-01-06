الحاسوب HP Spectre x360 15 2020 الأحدث من HP يسعى لكسر كل القيود

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة HP بالكشف عن العديد من المنتجات الجديدة، ومن بينها نسخة 2020 من الحاسوب المحمول المميز HP Spectre X360 15.

مع إنخفاض وزن الحواسيب المحمولة عمومًا بمرور الوقت، فقد بدأ العديد من المستخدمين في تحويل الأولويات من النحافة والخفة إلى الراحة والسرعة. في حين أن هناك سوقًا نابضة بالحياة للحواسيب الخفيفة للغاية، فقد أصبحت الحواسيب المحمولة ” خفيفة بما فيه الكفاية ” بالنسبة للكثيرين منا، ونحن نلفت انتباهنا إلى مكان آخر.

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كما يوحي إسمه، يُعتبر HP Specter x360 15 2020 حاسوب محمول هجين تم تصميمه لأولئك الذين يريدون المزيد. المزيد من المساحة للشاشة، والمزيد من السرعة، والمزيد من الراحة البصرية، والمزيد من الدقة. في نفس الوقت، بذلت الشركة كل ما في وسعها لتقليص حجم الحاسوب كلما أمكن ذلك.

قامت شركة HP كذلك في الحاسوب HP Specter x360 15 2020 الجديد بإستخدام شاشة OLED لتقليص سمك الشاشة مما يساعد في تقليص سمك الحاسوب بصفة عامة، وأيضًا لتحسين جودة الصورة مع العلم بأن شركة HP إستخدمت كذلك طبقة زجاجية مضادة للتوهج، مما يساعد كثيرًا أثناء العمل في البيئات الساطعة. من المفترض أيضًا أن تكون مضادة لبصمات الأصابع، وهو أمر ضروري لشاشات اللمس.

وفيما يخص الأداء، فلم تدخر شركة HP أي جهد أيضًا، فقد قامت بتزويد هذا الحاسوب بالجيل العاشر من المعالج Intel Core i7، وبمعالج رسوميات منفصل من شركة Nvidia. في الواقع، يبدو هذا الهاتف في الغالب مميزًا لتحرير الفيديوهات أثناء التنقل أو حتى لتشغيل الألعاب.