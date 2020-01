HMD Global Oy تشوق لقدوم طراز أحدث من أحد هواتف Nokia الأسطورية

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت في أواخر الأسبوع الماضي أخبار تفيد أن شركة HMD Global Oy قررت تأجيل إطلاق خليفة الهاتف Nokia 9 PureView والذي من المفترض أن يحمل إسم Nokia 9.2 إلى أجل غير مسمى ليكون بمقدورها إستخدام المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم في هذا الهاتف بدلاً من المعالج Snapdragon 855 الحالي. ومع ذلك، يبدو أن هذا ليس الهاتف الوحيد الذي تستعد الشركة الفنلندية لإطلاقه في المستقبل المنظور.

في الواقع، لقد قام رئيس قسم المنتجات في شركة HMD Global Oy مؤخرًا بنشر تغريدة للحذاء الرياضي Adidas Originals. في العبارة المرافقة للصورة، حاول السيد Juho Sarvikas أن يُلمح إلى أن شركة HMD Global Oy تستعد على ما يبدو لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Nokia أسطوري آخر مثلما حدث مع الهاتف Nokia 3310، وذلك بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة. وبالتالي، هذا يعني أننا سنرى نسخة جديدة من أحد هواتف Nokia التي كانت بارزة في أوقات ما قبل الأندرويد. ويبدو أن هذا الهاتف سيصل يوم 25 يناير.

كما سبق وأشرنا، فقد رأينا بالفعل شركة HMD Global Oy تحاول الإستفادة من الحنين إلى الماضي والشهرة المُنقطعة النظير التي تمتع بها الهاتف Nokia 3310 لإطلاق طراز أحدث من هذا الهاتف في العام 2017. بعد ذلك، قامت الشركة الفنلندية بإطلاق طراز أحدث من الهاتف Nokia 8110 في العام 2018. الآن، نتساءل ما هو هاتف Nokia التالي الذي سيحصل على طراز أحدث؟

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile 😉 #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke