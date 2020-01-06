شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرشاة أسنان ذكية قادرة على اكتشاف جير الأسنان والتخلص منه نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمريكية متخصصة فى مجال تنظيف الأسنان عن فرشاة أسنان ذكية قادرة على اكتشاف الجير والترسبات غير المرغوبة والتخلص منها نهائيا، وأعلنت الشركة عن منتجها على أعقاب معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، الذى ينطلق رسميا غدا فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تضيء فرشاة الأسنان باللون الأزرق عند اكتشاف الجير ثم تتحول إلى اللون الأبيض عند التخلص منه، كما تتصل بالهاتف الذكي عبر اتصال البلوتوث.



فرشاة الأسنان

وتدعي الشركة أن فرشاة الأسنان تحتوي على مستشعر مدمج مصمم خصيصًا للكشف عن وجود الأغشية الحيوية بالأسنان، جنبا إلى جنب مستشعر للكشف عن الجير، القادر على إنشاء خريطة للمكان الذي لم يتم تنظيفه.

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ويتم تخزين هذه البيانات في تطبيق على هاتف المستخدم، حيث يمكنه الاطلاع عليها وتحليلها لتحسين صحة الفم فى حال رغبته.

لم تذكر الشركة تاريخًا محددا للكشف عن منتجها وإطلاقه بالأسواق، كما لم تعلن عن السعر المحدد لفرشاة الأسنان الذكية، لكن من المؤكد أن التقنية المدمجة بفرشاة الأسنان سترفع بلا شك سعرها لتفوق سعر الفرشاة الكهربائية الحالية للشركة، التي تباع بسعر 100 دولار.



الفرشاة

وأشارت الشركة أن فرشاة الأسنان الذكية ستكون أقرب من حيث التكلفة إلى الخيارات المتقدمة التي تقدمها الشركات المنافسة، مما يعني أنها ستتجاوز على الأرجح 200 دولار.

جدير بالذكر أصبحت فرشاة الأسنان التي تدعمها التكنولوجيا أكثر شيوعًا، مع ظهور أشكال متنوعة، مزودة بتكنولوجيات مختلفة، ومن ضمنها تطوير شركة فرنسية لفرشاة أسنان قادرة على تنظيف الأسنان وتلمعيها بشكل كامل خلال 10 دقائق فقط، وقد نجحت الشركة الفرنسية في جمع أكثر من 165،000 دولار عبر حملة تمويل جماعي، وهي الآن جاهزة لإظهار اختراعها للمستخدمين.