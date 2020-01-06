شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الصناعى الصينى الأكثر تطورا يصل إلى مدار الأرض بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أثقل قمر صناعى فى الصين - وكذلك أكثر الأقمار الصناعية تطوراً – فى الدخول إلى مدار متزامن حول الأرض، وهو المدار الجيولوجى على ارتفاع أكثر من 22000 ميل، والذى يسمح للأقمار الصناعية بالبقاء فوق نفس الجزء من الكوكب فى جميع الأوقات، مما يتيح التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ووفقا لموقع "ديى ميل" البريطانى، وصل القمر الصناعى شيجيان 20 إلى موقعه البعيد أمس الأحد، وهو أول قمر صناعى للتحقق ضمن منصة الأقمار الصناعية Dongfanghong-5 (DFH-5)، إذ تم إطلاقه فى 27 ديسمبر على صاروخ لونج مارش 5 Y3 ، الذى حصل على لقب أقوى صاروخ فى العالم من قبل وسائل الإعلام الصينية.

وسيكون للقمر الصناعى مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما فى ذلك الاتصالات والاستشعار عن بعد والتجارب العلمية، وفقًا لوكالة الفضاء الصينية.

من المتوقع استخدام القمر الصناعى ومنصته المعقدة فى مهام مستقبلية إلى القمر وما بعده، بما فى ذلك رحلة مخطط لها إلى المريخ فى عام 2020.

Advertisements

وتم الإشادة بالقمر الصناعى باعتباره الأكثر تطورا فى الصين حتى الآن من قبل وسائل الإعلام الحكومية، كما يزن ثمانية أطنان.

وقال مسئولو الفضاء الصينيون وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية، إن القمر الصناعى "شيجيان 20" ، مصمم ليكون بمثابة قمر صناعى عالى الإنتاجية قادر على توفير عرض نطاق ترددى يبلغ 1 تيرابت فى الثانية لسرعات فائقة.

وقال Zhou Zhicheng ، كبير المهندسين لمنصة الأقمار الصناعية DFH-5 ، إنه أفضل بكثير من سابقيه ، DFH-3 و 4.

وقال Pei Shengwei ، نائب كبير المصممين للقمر الصناعى Shijian-20: "تتبع منصة DFH-3 معايير التكنولوجيا العالمية بينما تتبع تقنية منصة DFH-4 التكنولوجيا الدولية فى بعض المناطق بل وتواكبها، وهذا يعنى أننا وصلنا إلى نفس المستوى مع الآخرين فى بعض التقنيات".

ويزعم Shengwei أيضا أنه قد تحسن فى الوزن والقوة وعمر المدار، مما سيخدم احتياجات الأقمار الصناعية عالية السعة فى السنوات العشرين المقبلة.