شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جرسون على شكل "قطة" لتقديم الطلبات للزبائن بالمطاعم الصينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة صينية روبوت جديد على شكل قطة، والذى صمم خصيصا للمطاعم الصينية التى تفتقر إلى عدد كافٍ من الجرسونات، إذ يمكن لهذا الروبوت حمل أطباق الطعام والتنقل بسهولة وتقديم الطعام للزبائن، بالإضافة إلى قدرته على التفاعل مع البشر مثل القطة الحقيقية، عند مداعبة آذانها على سبيل المثال، وسيتم الكشف عن هذا الروبوت، الذى يطلق عليه اسم "بيلا بوت" لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 فى لاس فيجاس غدًا.



الروبوت الصينى

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستكشف الشركة الصينية المتخصصة فى الروبوتات والذكاء الاصطناعى PuduTech عن هذا الروبوت، جنبا إلى جنب روبوت يقوم باليوجا وآخر يجلب المناديل للمرحاض.

يمكن للروبوت "بيلا بوت" التنقل حول العقبات بكل سهولة دون الاصطدام بها، كما يتميز بأربعة أرفف فى وسط جسمه الذى يشبه البرج لحمل الأطباق، وبعد تحميله بوجبات الطعام من قِبل زملائه من البشر، يقوم الروبوت بتوصيل الطعام للزبائن.



الروبوت عن قرب

وإذا شكر العملاء "بيلا بوت" من خلال ضرب آذانه، فسوف يستجيب فى البداية بنظرة من السرور على شاشته، والتى تعرض رسوم متحركة لوجه قطة منمق، كما تم برمجة الروبوت ليقول: "يدك دافئة جدا"، كما يشبه القط الحقيقى إلى حد كبير، إذ يتغير سلوكه إذا تم مداعبته لفترة طويلة.



تصميم الروبوت

وقال المصممون لهيئة الإذاعة البريطانية "يصاب الروبوت بالغضب لتذكيرك بعدم مقاطعته أثناء القيام بعمله".

Advertisements

ويعد روبوت بيلا بوت عبارة عن تحديث أكثر ثراءً للنموذج السابق لشركة PuduTech ، إذ دعم بتصميم أكثر نفعًا وواجهة مستخدم.

وتم تصميم كل من "بيلا بوت" والنموذج السابق مع مراعاة خاصة للمطاعم الصينية - التى توحى الشركة أنها غالباً ما تجد نفسها فى انتظار الموظفين - مع أكثر من 2000 مطعم يستخدمون بالفعل هذه الروبوتات.