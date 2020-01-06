تكنولوجيا: #CES2020 شركة HP تُحدث حواسب Elite Dragonfly

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة HP نسخة أحدث من حاسب Elite Dragonfly في معرض CES 2020، والذي قدم بعض المميزات الجديدة.

الحاسب الجديد يعتبر أول حاسب في العالم به أداة Tile مدمجة، لتتمكن من العثور على الجهاز من خلال التطبيق في حال فقدانه. بالإضافة لذلك فالجهاز يقدم اتصال 5G، والذي سيعمل مع خدمة Sprint ثم سيليها شركات أخرى.

النسخة الجديدة من حاسب Elite Dragonfly ستأتي مزودة بالجيل العاشر من معالج إنتل Core i3 أو i5 أو i7، ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 2 تيرابايت. ومن المتوقع وصول نسخة مزودة بالجيل العاشر من معالج إنتل Core vPro في الصيف.

شاشة الحاسب ستدعم دقة UHD وHDR 400؛ لألوان ساطعة أكثر ومدى ديناميكي. بالإضافة لوجود كاميرا ويب مدمجة أطلقت عليها الشركة اسم Privacy Camera. ومن المتوقع أن يتراوح عمر البطارية ما بين 16.5-24 ساعة حسب الموديل.

الجيل الثاني من الحاسب سيحتوي على مودم XMM 7360 Cat 9 LTE radio من إنتل ونسخة من معالج كوالكوم Snapdragon X55 5G Radio في نسخة vPro.

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أيضًا فقد تم تحديث شاشة الخصوصية المدمجة Sure View، والتي تمنع التطفل. ففي السابق كانت هذه التكنولوجيا تتيح غلق الشاشة بضغطه زر، أما في النسخة الحديثة فشاشة Sure View مطلية بالنحاس وعاكسة عند النظر إليها من زاوية مغايرة، ويمكن مشاهدة محتوى الجهاز عند النظر مباشرة إلى الشاشة فقط.

وفقًا للشركة فأن أكثر من 82% من أجزاء الجهاز مصنوعة من خامات معاد تدويرها.

حاسب Elite Dragonfly الجديد سيكون متاح على موقع HP في فبراير، إلا أن الشركة لم تعلن عن السعر.

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