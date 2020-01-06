تكنولوجيا: تلفاز Wall العملاق يأتي بأحجام جديدة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة سامسونج الاستفادة من تحسينات الإنتاج لتقديم أحجام لشاشات تلفاز Wall الثابت والتي ستأتي بمقاس 88، 93، 110 و150 بوصة. وكانت الشركة قد قدمت مقاسات 75، 146، 219 و292 بوصة من قبل.
شاشات MicroLED توفر مميزات تشبه شاشات OLED، مثل الإضاءة لكل بكسل مع ألوان سوداء حقيقية دون مشاكل
وحتى الآن لم يتم ذكر السعر أو تواريخ الإصدار.
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