تكنولوجيا: الجيل العاشر من معالجات إنتل فئة H ستتجاوز 5 جيجاهرتز #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل اليوم في معرض CES أنها ستتخطى سرعة 5 جيجاهرتز في الجيل العاشر من معالج Core i7 الفئة H، والذي سيتم استخدامه في الحواسب المتنقلة.

وهو ما يعني أنه سيكون أسرع من معالجها الرائد الحالي Core i9 الفئة H والذي يُطلق عليه 9980HK، والذي لا تزيد سرعته عن 5 جيجاهرتز. ومن المتوقع أن يكون معالج i9 القادم أسرع من i7.

وتدعي الشركة أن الجيل العاشر من معالجات الفئة H سيكون أفضل في 8 أنوية، ما قد يعني تحسن كبير في مستوى الأداء.

Advertisements

ومن المتوقع معرفة المزيد من التفاصيل خلال المعرض.

المصدر

اعلان

