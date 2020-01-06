هواتف iPhone القادمة قد تشهد تحسنًا في عمر البطارية بفضل تكنولوجيا شاشة Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من ميزات Apple Watch الجديدة هي الشاشة التي تعمل على نحو دائم. قد يبدو هذا إستنزافًا لعمر البطارية، ولكن آبل تمكنت من موازنة ذلك من خلال إستخدام شاشة LTPO. والخبر السار هو أن هواتف iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام يمكن أن ينتهي بها الأمر أيضًا بإستخدام تقنية مشابهة، مما قد يؤدي إلى تحسين عمر البطارية.

يعتمد هذا على تقرير من صحيفة The Elec الكورية الجنوبية الذي يقول بأن شركة LG Display ستقوم بتحديث وحدات الإنتاج الخاصة بها في خطوط E6. يدعي التقرير أن خطوط الإنتاج E6 تُستخدم على ما يبدو لتصنيع مكونات آبل على وجه الحصر، وهذا ما أدى إلى ظهور تكهنات تفيد بأن شركة آبل ربما تستطيع الإنتقال لإستخدام شاشات LTPO في هواتف iPhone القادمة هذا العام.

Advertisements

قامت شركة آبل بإجراء تحسينات رائعة على عمر البطارية في هواتف iPhone التي أطلقتها في العام 2019، وهي مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون، ولكنها كانت موضع ترحيب. عادة ما يكون من المتوقع حدوث تحسينات في البطارية مع كل جيل جديد من الهواتف، لذلك لن نتفاجأ إذا جاءت هواتف iPhone الجديدة في النصف الثاني من هذا العام مع بطاريات مُحسنة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بتحسين عمر البطارية في هواتف iPhone القادمة من خلال إستخدام شاشة LTPO أم من خلال تحسين جوانب أخرى. ومع ذلك، لا يزال من الأفضل التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة.