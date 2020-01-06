دمية للهاتف OnePlus 8 Lite تؤكد لنا قدومه مع ثلاث كاميرات في الخلف

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فاطمة أيت طالب - دبي - سيأتي الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro لخلافة تشكيلة OnePlus 7 Series الحالية في وقت ما خلال النصف الأول من هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة OnePlus كذلك بإطلاق هاتف ذكي آخر غير رائد يُدعى OnePlus 8 Lite لتوسيع تشكيلة الشركة إلى ثلاثة هواتف.
اليوم، شوهدت دمية للهاتف OnePlus 8 Lite خلال برنامج حواري مع الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau. تم وضع الهاتف OnePlus 8 Lite بشكل إستراتيجي أمام جميع أجهزة OnePlus الأخرى، ولكن من الواضح أنه ليس مجرد دمية بدلاً من هاتف ذكي وظيفي.
تصميم هذا الهاتف يتماشى مع الصور الحاسوبية التي حصلنا عليها في الشهر الماضي، فهذا الهاتف يضم بدوره ثلاث كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى، وزر التشغيل على الجانب، ومن دون منافذ أو ثقوب في الجانب العلوي. عند نقطة ما، يبدأ الضيوف في مناقشة الجهاز، ولكن الصوت يختفي في ظروف غامضة ولم يتبقى أمامنا سوى قراءة الشفاه التي تتحدث باللغة الماندرينية، وهي مهمة تتجاوز قدراتنا بكثير.
هناك أيضًا مناقشات حول تصاميم الواجهات الخلفية، ولكن بالنظر إلى أوجه التشابه بين الدمية والصور الحاسوبية، فمن المحتمل أن هذا هو التصميم النهائي للهاتف OnePlus 8 Lite. لا تزال شركة OnePlus صامتة بشأن هذه المسألة، ولكننا نتوقع أن يأتي الهاتف مع المعالج Snapdragon 765G نظرًا إلى أنه من المرجح أن يحصل كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro على المعالج Snapdragon 865.
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