هيئة الإتصالات الصينية تكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X50 5G يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 7 يناير بالجمهورية الصينية الشعبية. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Realme X50 5G يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة للهاتف.

ووفقا لهيئة الإتصالات الصينية، فقد أكدت لنا أن الهاتف Realme X50 5G سيضم شاشة TFT بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD مما يجعله ثالث هاتف من شركة Realme لا يضم هذه الميزة بعد كل من Realme X و Realme X2 Pro.

الهاتف Realme X50 5G سيضم كذلك بطارية بسعة بحجم 4100mAh تدعم تقنية الشحن السريع، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10، كما أنه سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Realme X50 5G سيصل إلى السوق بأربعة ألوان مختلفة تشمل اللون الأزرق والأرجواني والأسود والذهبي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Realme X50 5G سيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.