شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تقدم مزايا مبتكرة بسعر تنافسى لجميع فئات المستخدمين في هاتفها Nova 5T والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت مؤخراً مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك هاتفها المتطور Nova 5T في السوق المصري، حيث تقدم هواوي مزايا ثورية ومتطورة في هاتفها الجديد الذي طرحته بسعر تنافسي، وهو ما يناسب فئة كبيرة من المستخدمين الذين يبحثون عن القيمة مقابل السعر. تقدم هواوي تجربة استخدام رائدة في هاتفها Nova 5T بأداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بفضل رقاقة معالج Kirin 980 من هواوي، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر والمزود بوحدتي معالجة عصبية (Dual NPU) ما يمكنه من التعرف على الصور بسرعة أكبر.

قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، " تستند هواوي دائماً على عامل الابتكار في تصميم منتجاتها الذكية وهو ما يتطلع اليه المستخدمين الذين يبحثون عن التنقية المتطورة بجانب السعر المناسب. وهذا ما اعتمدت عليه هواوي في تصميم هاتفها الجديد Nova 5T المزود بتقنيات ثورية لم يشهدها المستخدم الا في فئة الهواتف الرائدة مثل رقاقة معالج Kirin 980 من هواوي التي تتمتع بإمكانات كبيرة ترتقي بتجربة الاستخدام الي مستويات متقدمة من الذكاء الاصطناعي."

توفر رقاقة معالج Kirin 980 من هواوي للمستهلكين مستويات غير مسبوقة من الأداء الاستثنائي. حيث تم تزويد هذا المعالج بوحدة معالجة مركزية جديدة كلياً، بالإضافة إلى وحدة متقدّمة لمعالجة الرسوميّات، ووحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة، مما يجعل منه منظومة المعالجة المثالية لتشغيل الجيل الجديد من التطبيقات الإنتاجية والترفيهيّة.

بجانب تجربة الأداء الاستثنائية التي تقدمها هواوي في هاتفها Nova 5T، فإن الهاتف الجديد يقدم تجربة تصوير متطورة للغاية، حيث أنه يأتي بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة قياس f/2.0 لخاصية Aperture التي تدعم التقريب البؤري مما يمكن المستخدمين من التقاط صور سيلفي رائعة. يتمتع HUAWEI Nova 5T بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 48 ميجا بكسل (f/1.8 Aperture AF) + 16 ميجا بكسل (f/2.2 Aperture FF) + 2 ميجا بكسل (f/2.4 Aperture FF) + 2 ميجا بكسل (f/2.4 Aperture FF)، وتدعم الكاميرا الخلفية خاصية Auto Focus التي تلتقط أفضل اللحظات بجودة عالية.

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والجدير بالذكر، أن هواوي Nova 5T يجمع بين إمكانيات الهواتف الرائدة مع سعر تنافسي يقارب سعر فئة الهواتف المتوسطة، حيث أن الهاتف نال اشادة واعجاب المستخدمين في مصر والعالم نظراً للإمكانيات المتطورة التي يقدمها بجانب السعر التنافسي الذي يتماشى مع أغلبية فئات المستخدمين في السوق المصري.











