شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج خامس أغنى شخص فى العالم يبحث عن تخفيضات لشراء تليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون مارك زوكربيرج خامس أغنى شخص فى العالم، لكن حتى الشخص الذى تبلغ ثروته 77.3 مليار دولار، لا يمكنه أن يقول لا للخصومات، فقد تم التقاط صور لمؤسس شركة فيس بوك والمدير التنفيذى لها، برفقة زوجته، أثناء تسوقهما فى Costco.

تظهر الصورة زوكربيرج وتشان، فى الممر الخاص بعرض التلفزيونات، لموقع كوستكو فى ماونتن فيو، بكاليفورنيا، فى 10 ديسمبر، وكان يرتدى زوكربيرج، البالغ من العمر 35 عامًا، سروالًا أسودًا وسويت شيرت مع أحذية رياضية، بينما ارتدت زوجته ملابس رياضية.



مارك زوكربيرج وزوجته يبحثان عن تليفزيون فى التخفيضات

وخلال جولة التسوق هذه، كان يحاول أن يكون مقتصدًا عندما تعلق الأمر بشراء أجهزة التلفزيون حيث بحث عن تخفيضات الأسعار لشراء جهاز التليفزيون، رغم أن زوكربيرج يمتلك محفظة عقارية كبيرة يُقال إنها تضم ​​10 عقارات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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فى الآونة الأخيرة – حسب تقرير صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دفع زوكربيرج 59 مليون دولار فقط مقابل منزلين متجاورين فى بحيرة تاهو، بعدما تم طرح الفندقين المعروفين باسم Brushwood Estate و Carousel Estate ، فى السوق عام 2017 من قبل شركة الوساطة Oliver، كما يقال إن رئيس فيس بوك، يمتلك منازل فى بالو ألتو، وسان فرانسيسكو، وجزيرة كاواى فى هاواى.



مارك زوكربيرج وزوجته يتسوقان لشراء تليفزيون

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن محفظة زوكربيرج الواسعة تعود إلى ميله لشراء المنازل بجانب بعضها البعض لضمان الخصوصية، وقد تزوج رائد الشبكة الاجتماعية من تشان فى عام 2012، وهما والدا فتاتين، ماكسيما تشان زوكربيرج، البالغة من العمر 5 سنوات، وأوجست، البالغة من العمر 3 سنوات، ولفت التقرير إلى أنه مباشرة بعد ولادة طفلهم الأول، تعهد زوكربيرج بأن يخططوا للتبرع بنسبة 99% من أسهم الفيسبوك التى يمتلكونها للأعمال الخيرية.



أنفق زوكربيرج أكثر من 59 مليون دولار على منزلين متجاورين في بحيرة تاهو



مارك زوكربيرج وزوجته