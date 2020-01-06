Fisker Ocean.. سيارة دفع رباعي كهربائية مع سقف شمسي

كشفت شركة صناعة السيارات Fisker Inc عن التصميم النهائي لسيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات والسعر الطموح في حدث خاص في لوس أنجلوس، على أن يتم عرض السيارة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 يوم غدًا الثلاثاء 7 يناير.

ويطلق على السيارة اسم Fisker Ocean، ويبدأ سعرها من 37500 دولار عند طرحها للبيع في نهاية عام 2021، مما يجعلها أقل تكلفة بشكل ملحوظ من طراز تيسلا القادم Model Y، وتقول الشركة: إن السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات يمكنها السير لمسافة ما بين 250 و 300 ميلًا لكل شحنة، وتحتوي على ألواح شمسية على السطح.

ويمكن للمهتمين حجز السيارة منذ الآن بعد دفع 250 دولارًا، أما في حال كنت تفضل الاستئجار، فيمكن دفع 379 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 2999 دولارًا قبل التسليم مع تضمين الصيانة والخدمة، وتعد الشركة بإتاحة الكثير من الأمور المالية والخدمية المعتادة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بما في ذلك الدفعات وجدولة الصيانة والاشتراك في التأمين.

وتدعي الشركة أن سيارة Fisker Ocean هي السيارة الأكثر استدامة في العالم، وذلك بالنظر إلى سقفها الشمسي القادر على تخزين طاقة كافية لمنح السائقين ألف ميل إضافي سنويًا، ما يعني حوالي 83 ميلًا في الشهر، وقالت: إن النسخة الأساسية من السيارة تعمل من خلال بطارية بقدرة 80 كيلو واط في الساعة.

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وأوضحت Fisker أنه سيكون هناك إصدار Performance من السيارة يمكن أن تصل سرعته من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية، وقالت أيضًا إنه سيكون هناك تكوينات متعددة لمجموعة الحركة، مما يعني أن الإصدار الأساسي من السيارة يأتي بمحرك كهربائي واحد.

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وتستخدم السيارة السجاد المعاد تدويره بالكامل المصنوع من نفايات شبكات الصيد المهجورة، بينما يأتي فرش السيارة من البوليستر والبلاستيك المعاد تدويره ونفايات المطاط المعاد تدويرها، على أن تصنع الأسطح الأخرى من البولي كربونات والبولي يوريثان، ووفقًا للشركة، فإن المقصورة الداخلية للسيارة نباتية بنسبة 100 في المئة.