Oral-B تعلن عن فرشاة أسنان يمكنها تنظيف أسنانك بشكل أفضل

أعلنت شركة Oral-B الأمريكية العملاقة لصناعة فرش الأسنان على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن Oral-B iO، وهي عبارة عن جهاز جديد تقول الشركة: إنه نتيجة ست سنوات من البحث والتطوير والتعاون من أكثر من 1800 مستخدم.

وتصنع شركة Oral-B فرش الأسنان الكهربائية منذ سنوات، حيث انضمت الشركة إلى اتجاهات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والبلوتوث، وتستفيد الشركة من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES كل بضع سنوات للإعلان عن أحدث فرشاة أسنان لها، ولا تشكل نسخة هذا العام من CES استثناءً.

وأصدرت Oral-B العديد من فرش الأسنان الذكية من قبل مثل Genius X البالغ سعرها 220 دولارًا، والتي تستخدم بيانات المستشعر وخوارزمية ذكاء اصطناعي لتقديم اقتراحات حول مكان التركيز على التنظيف.

وتزعم الشركة أن iO تتمتع أيضًا بالذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتسهيل تحقيق نتائج تفريش مثالية في جميع المناطق الستة عشر المهمة لصحة الفم، كما تتمتع الفرشاة الجديدة بمحرك مغناطيسي جديد مسؤول عن الاهتزازات المجهرية الدقيقة للشعيرات والحركات المتذبذبة الدوارة، التي تعد بتنظيف كل زاوية من زوايا أسنانك.

ولدى فرشاة iO سبعة أوضاع مختلفة للتفريش، وهي تتصل بتطبيق Oral-B على الأجهزة المحمولة عبر البلوتوث للحصول على تعليقات المستخدمين على أداء الفرشاة إلى جانب توفير تتبع وتدريب في الوقت الفعلي لكيفية تنظيف الأسنان بشكل ثلاثي الأبعاد.

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ويبلغ عمر البطارية 12.5 يومًا، ويستغرق شحنها ثلاث ساعات تمامًا، وتعمل بسرعة حركة تبلغ 145 هيرتز، ويساعد مستشعر الضغط الجديد في تحليل مقدار القوة التي تستخدمها عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، ويوفر ملاحظات لمساعدة الأشخاص على التنظيف باستخدام أقصى قدر من القوة، وهو أمر مهم جدًا لصحة اللثة.

وتمتلك iO أيضًا شاشة مدمجة لتقديم الملاحظات أثناء التفريش، كما تستخدم هذه الشاشة لتنشيط أحد أوضاع الفرشاة السبعة المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها.

وأجرت الشركة بعض الفحوصات السريرية مع IO، وتقول: إن المستخدمين كانوا يتمتعون بنسبة 100 في المئة فيما يتعلق بصحة اللثة بعد أسبوع واحد من الاستخدام، مع إزالة طبقة البلاك من اللثة بمعدل ست مرات أكثر، بالإضافة إلى تحسن وضع مرضى التهاب اللثة بعد ثمانية أسابيع من استخدام IO.

يذكر أن Oral-B قد أوضحت أن فرشاة الأسنان الجديدة IO لن تكون متاحة للمستخدمين حتى شهر أغسطس من هذا العام.