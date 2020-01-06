MixPanel.. أداة تعتمد على التعلم الآلي لتحليل سلوك العملاء

لا شك أن اختيار برمجيات وأدوات التحليلات المناسبة لعملك يعتبر من أهم العوامل التي تساعدك على اكتساب ميزة تنافسية قوية في السوق، حيث تلعب أدوات تحليل البيانات – مثل: أداة MixPanel – دورًا كبيرًا لتمكين أصحاب المشاريع والشركات من فهم العملاء ومتطلباتهم، ما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة باستمرار، وبناء إستراتيجيات تسويقية فعالة.

ما هي أداة تحليل البيانات MixPanel؟

Mixpanel هي أداة تحليل مُصممة لتسهل على الشركات فهم العملاء، وكيفية التفاعل معهم، حيث تقوم بتحليل الخطوات التي يتخذها العملاء للوصول إلى موقع الويب أو التطبيق. كما أنها تتابع كيف يتعامل العملاء المحتملين مع علامتك التجارية من البداية وحتى قيامهم بالشراء وتحويلهم إلى عملاء حقيقيين.

تقدم أداة MixPanel تحليلًا سلوكيًا معقدًا للمستخدمين عبر الإنترنت، كما أنها أصبحت أكثر قوة بفضل اعتمادها على تقنيات التعلم الآلي التي تُساعد في تحديد الأنماط الخفية للمستخدمين.

Advertisements

الجدير بالذكر أن أداة Mixpanel تتمتع بانتشار واسع، حيث تستخدمها الآن نحو 3000 شركة بما في ذلك: Airbnb، وUber وStripe، وغير ذلك الكثير.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تقدم الأداة ثلاث خطط تسعيرية، حيث تختلف التكلفة اعتمادًا على ما تحتاجه شركتك من Mixpanel القيام به، وتأتي كما يلي: