شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين توظف روبوتات لتنفيذ أعمال صيانة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شبكة الكهرباء الوطنية فى الصين تشغيل روبوتات لتحل محل البشر فى تنفيذ الأعمال الخطيرة على خطوط الكهرباء ذات الجهد العالى، وذلك بشبكة توزيع الكهرباء فى بلدية تيانجين شمالى الصين، وقال تشانج لى مينج، رئيس فريق الطوارىء فى شركة (بينهاى تيانجين) لإمدادات الكهرباء التابعة لشبكة الكهرباء الوطنية- فى تصريح، اليوم الإثنين- إن الروبوتات يمكنها إجراء عمليات دقيقة فى شبكة الكهرباء لحل المشاكل الصعبة والخطيرة التى كانت تتم بواسطة العنصر البشرى.

وأشار مينج إلى أنه تم وضع الروبوتات فى الخدمة فى 10 وحدات لإمدادات الطاقة فى شركة (تيانجين) للطاقة الكهربية على أساس تجريبى.



وأضاف مينج أن الروبوتات تتمتع بقدرات التعرف البصرى والتحكم فى الحركة والتداخل الكهرومغناطيسى، ما يمنحها وظائف تحديد المواقع بدقة وتخطيط المسار بشكل مستقل بما يتماشى مع المعايير الفنية.

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وتابع أن مجموعة شبكة الكهرباء الوطنية وقعت اتفاقية مع حكومة بلدية (تيانجين) بشأن بناء قاعدة تصنيع لخدمات البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والصيانة لروبوتات الشبكة؛ لتعزيز تكامل تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الروبوت فى خدمة صيانة شبكة الطاقة.

جدير بالذكر أفادت دراسة استقصائية أجرتها إحدى شركات البرمجيات فى أكتوبر أن 88 % من العمال الصينيين يفضلون وجود الروبوتات خلف كرسى الإدارة عوضًا عن البشر.

وذكرت تقارير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الصين تخطط لزيادة عدد الروبوتات فى سوق العمل حتى 10 أضعاف خلال الأعوام الخمسة المقبلة .. لكن هذه الخطط والتوجهات تقف فى تناقض صارخ مع التحذيرات من الأتمتة وأثرها على وظائف البشر، ومع ذلك، يتطلع أولئك العمال إلى مستقبل مشرق يضمن تعاونًا بين البشر والروبوتات، ووفقًا لتقارير الصحيفة يفضل 9 من كل 10 عمال صينيين أن يحدد ذكاء اصطناعى جدول أعمالهم ويتولى باقى المهام الإدارية.