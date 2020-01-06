شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تفعيل الرقابة على يوتيوب لحماية أطفالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الرقابة الأبوية أحد الموضوعات التى تثير قلق الوالدين، خاصة مع سهولة الاتصال فى العالم الافتراضى عبر الإنترنت، حيث إن المحتوى من مختلف الثقافات والتوجهات أصبح الآن فى متناول الجميع، كما يعد اليوتيوب أحد المواقع التى تزيد قلق الوالدين على الأطفال مع سهولة وصولهم إلى الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

ويضم يوتيوب عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو الرائعة للأطفال، سواء مقاطع الرسوم الكاريكاتيرية Cartoons، أو مقاطع الفيديو التعليمية أو غيرها، ومن ناحية أخرى هناك أيضًا عدد غير محدود من مقاطع فيديو يوتيوب التى لا يجب أن يشاهدها الأطفال.

ويعمل يوتيوب على أن يكون مساحة آمنة للأطفال، من خلال توفير بعض المميزات التى تسهل عليك القيام بذلك باستخدام عناصر تحكم الوالدين، حسب العربية.

كيف يمكنك تفعيل الرقابة الأبوية؟

يدعم يوتيوب وضعًا يحمل اسم وضع تقييد المحتوى Restricted Mode أو الوضع الآمن Safe Mode وهو إعداد اختيارى يمكنك استخدامه للمساعدة فى حجب المحتوى الذى يُحتمل أن يكون مخصّصًا للكبار وتفضّل ألا يشاهده الأطفال الذين يستخدمون جهازك، ولتفعيله ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

على جهاز الكمبيوتر:

• انتقل إلى موقع يوتيوب على جهازك.

• إذا لم تسجل الدخول إليه فقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

• اضغط فوق صورة ملفك الشخصى فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

• من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode.

على الهاتف أو الحاسوب اللوحي:

• انتقل إلى تطبيق يوتيوب على هاتفك.

• بعد تسجيل الدخول إلى حسابك؛ اضغط على صورة الملف الشخصى الموجودة فى أعلى يمين الشاشة.

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• اضغط على خيار الإعدادات Settings

• ثم اضغط على خيار عام General

• قم بتفعيل وضع تقييد المحتوى Restricted Mode من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

كيف يمكنك التحكم فى وضع تقييد المحتوى بما يناسب عائلتك؟

تقدم جوجل تطبيق يحمل اسم Family Link ويسمح لك بوضع القواعد الأساسية للمساعدة فى إرشاد أطفالك أثناء التعلّم واللعب والاستكشاف على الإنترنت، سواء بلغوا سن المراهقة أو كانوا أصغر من ذلك.

إذا كنت أحد الوالدَين وتستخدم تطبيق Family Link، يمكنك الانتقال إلى إعدادات التطبيق وتفعيل "وضع تقييد المحتوى" لحساب طفلك، وإذا فعّلت "وضع تقييد المحتوى" لحساب طفلك من خلال Family Link، لن يتمكّن طفلك من تغيير الإعداد على أى من الأجهزة التى سجّل دخوله عليها.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك تجاوز الوضع المقيد وإنشاء تجربة أكثر أمانًا على يوتيوب لطفلك من خلال تثبيت تطبيق YouTube Kids المُصمم ليعرض المحتوى الملائم للأطفال فقط.

بمجرد تنزيل تطبيقYouTube Kids على جهازك، يمكن للوالد الذى لديه حساب جوجل تخصيص حسابات معينة على التطبيق عبر علامة "الإعدادات" لتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو معينة، والسماح فقط بمقاطع الفيديو المعتمدة مسبقًا، والحد من وقت استخدام الشاشة، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاى، ولمستخدمى آيفون، وآيباد عبر آب ستور.